قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی کاهش یافت و تحت تاثیر تقویت ارزش دلار و افزایش انتظارات برای تصویب افزایش نرخ بهره آمریکا در دسامبر، در مسیر ثبت بدترین عملکرد هفتگی خود در هشت ماه گذشته قرار گرفت.

به گزارش تابناک؛ قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، پس از ثبت پایین‌ترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۵ در ساعات ابتدایی معاملات روز جاری، در ادامه با ۱.۹ درصد کاهش، به ۳۵۵۱ دلار و ۶۸ سنت رسید.

این فلز گرانبها از ابتدای معاملات هفته جاری تاکنون، حدود ۸.۹ درصد کاهش قیمت داشته است که شدیدترین افت هفتگی از هفته منتهی به ۲۰ مارس محسوب می‌شود.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر با ۳.۶ درصد کاهش، در ۳۵۵۱ دلار و ۹۰ سنت معامله شد.

دلار آمریکا در معاملات روز جاری در نزدیکی بالاترین سطح خود در ۱۹ ماه گذشته باقی ماند. تقویت ارزش دلار باعث می‌شود طلا که به ارز آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر شود.

کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در شرکت کپیتال دات‌کام، گفت: «به نظر می‌رسد در بازار به‌طور کلی موجی از فروش اجباری دارایی‌ها در جریان است. انتظارات درباره افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره آمریکا و احتمال تداوم تورم، به افزایش بازده اوراق و تقویت ارزش دلار منجر شده و در نتیجه بر قیمت طلا فشار نزولی وارد کرده است.»

بازارهای سهام آسیا نیز روز جمعه کاهش یافتند و در مسیر ثبت بدترین عملکرد هفتگی خود از سال ۲۰۲۰ قرار گرفتند.

آنا پالسون، رئیس بانک فدرال رزرو فیلادلفیا، پنج‌شنبه اعلام کرد: فدرال رزرو به دلیل بالا بودن نرخ تورم، بار دیگر ناچار به افزایش نرخ بهره خواهد بود. او در عین حال اظهار کرد: ایجاد درک مشترک سیاست‌گذاران از شرایط اقتصادی، اهمیت بیشتری نسبت به ارائه راهنمایی‌های صریح درباره چشم‌انداز نرخ بهره دارد.

طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME ، بازارها احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه نرخ بهره در دسامبر را ۹۷.۳ درصد و احتمال افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای را ۲.۷ درصد برآورد می‌کنند.

افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا می‌برد، زیرا این فلز گرانبها برخلاف دارایی‌هایی مانند اوراق قرضه، سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند و در نتیجه جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌یابد.

بر اساس گزارش رویترز، داده‌های گمرکی سوئیس نشان داد صادرات طلای این کشور در اکتبر با کاهش ۳۴ درصدی نسبت به ماه قبل، به ۱۰۹.۷ تن رسیده است. کاهش محموله‌های ارسالی به انگلیس از عوامل اصلی این افت بود.

در بازار سایر فلزات گرانبها، هر اونس نقره با دو درصد کاهش، به ۴۱ دلار و ۹۰ سنت و هر اونس پلاتین نیز با دو درصد کاهش، به ۱۳۱۷ دلار سنت رسید. هر اونس پالادیوم با ۲.۳ درصد کاهش، به ۸۸۸ دلار و ۶۶ سنت رسید. هر سه فلز نیز در مسیر ثبت زیان هفتگی قرار داشتند.

منبع: ایسنا