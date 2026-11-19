جسد پسر جوانی در خانه‌ای در خیابان رامین جنوبی کشف شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد احتمالاً این مرد بر اثر مصرف مشروب دست‌ساز و مسمومیت جان خود را از دست داده است؛ با این حال علت دقیق مرگ او پس از انجام آزمایش‌های پزشکی قانونی مشخص خواهد شد.

به گزارش تابناک، چندی پیشپسر جوانی در خانه‌ای واقع در خیابان رامین جنوبی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش داده شد. به دنبال اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان جنایی با دستور بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران راهی محل حادثه شدند و با جسد پسر جوانی مواجه شدند که به دلایل نامشخصی جان خود را از دست داده بود.

بررسی‌های اولیه در محل نشان می‌داد یک بطری مشروب دست‌ساز در کنار جسد قرار دارد. همچنین مشخص شد دوست متوفی موضوع را به پلیس گزارش کرده است؛ به همین خاطر این مرد هدف تحقیقات قرار گرفت و در توضیح ماجرا به کارآگاهان گفت: هرچه با دوستم تماس گرفتم، تلفنش را جواب نداد. از آنجا که او در خانه مجردی زندگی می‌کرد، نگران شدم و به مقابل خانه‌اش رفتم. چند بار در زدم، اما وقتی پاسخی نشنیدم، مجبور شدم در را بشکنم. پس از ورود به خانه با جسد دوستم مواجه شدم و بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع دادم.

تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت که احتمالاً پسر جوان پس از مصرف مشروب دست‌ساز دچار مسمومیت شده و جان خود را از دست داده است؛ با این حال، این فرضیه هنوز قطعی نیست و بررسی‌های تخصصی برای روشن شدن علت مرگ ادامه دارد.

در ادامه، پس از پایان تحقیقات میدانی در صحنه، کارآگاهان جنایی مأموریت یافتند با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، ابعاد پنهان این پرونده را مشخص کنند.

بنابر این گزارش، جسد پسر جوان با دستور بازپرس ویژه قتل برای تعیین علت تامه فوت و انجام آزمایش‌های سم‌شناسی، آسیب‌شناسی و پاتولوژی به سالن تشریح پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات در رابطه با این پرونده در دادسرای جنایی تهران همچنان ادامه دارد.