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بازداشت عامل قتل هولناک پسر جوان مقابل چشمان پدر
پسر جوان برای کمک به پدرش که هدف مزاحمت دو مرد قرار گرفته بود، خود را به محل رساند، اما در جریان درگیری با ضربه چاقو جان باخت. متهم به قتل پس از شناسایی، در مخفیگاهش دستگیر شد.
به گزارش تابناک؛ وقوع قتل هولناک پسر جوانی در محله فلاح تهران به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش شد. به دنبال اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ راهی محل حادثه شدند و با جسد پسر جوانی روبهرو شدند که بر اثر اصابت ضربه چاقو به قتل رسیده بود.
تماس پدر با پسرش، آغاز یک درگیری مرگبار
بررسیهای اولیه نشان میداد این جنایت مقابل چشمان پدر مقتول رخ داده است. به این ترتیب، پدر این پسر جوان هدف تحقیقات قرار گرفت و در توضیح ماجرا به کارآگاهان گفت: در خیابان در حال عبور بودم که ناگهان دو مرد جوان با من چشمتوچشم شدند و برایم مزاحمت ایجاد کردند. من که ترسیده بودم، با پسرم تماس گرفتم و از او خواستم به کمکم بیاید.
وی در ادامه اظهارات خود گفت: دقایقی بعد پسرم خودش را به محل رساند و با آن دو مرد جوان درگیر شد، اما در جریان این درگیری، یکی از آنها با چاقویی که در دست داشت ضربهای به پسرم زد.
ردیابی و دستگیری عامل جنایت در مخفیگاهش
پس از این اتفاق، هر دو مرد جوان از محل فرار کردند. پس از پایان تحقیقات میدانی، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند هویت عامل جنایت را شناسایی کنند.
در ادامه بررسیها، مخفیگاه متهم در خیابان محبوب مجاز تهران شناسایی شد و کارآگاهان در عملیاتی پلیسی موفق شدند این مرد جوان را دستگیر کنند.
بنابراین گزارش، جسد مقتول برای انجام معاینات دقیقتر به پزشکی قانونی منتقل شد و متهم دستگیرشده برای انجام تحقیقات و روشن شدن ابعاد این جنایت در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.
منبع: رکنا
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نظرات بینندگان
فقط و فقط اعدام
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