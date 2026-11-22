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تاکتیک وحشتناک اوکراینیها در خط مقدم
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در هفت ماه گذشته، نیروهای اوکراینی در یک خط لوله قدیمی گاز متعلق به دوران شوروی در ولایت خارکیف زندگی کرده و با نیروهای روسی جنگیدهاند. قطر این لوله تنها اندکی بیش از یک متر است و فقط به اندازهای جا دارد که افراد در آن سینهخیز حرکت کنند. با این حال، این مسیر در مقایسه با خط مقدم، که اکنون آسمان بالای میدان نبرد مملو از پهپاد است و مانع پیشروی هر دو طرف میشوند، نسبتاً امنتر است. درون این تونلها را میبینید.
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