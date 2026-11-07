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کد خبر: 4200350 786 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

آدرس گرفتن پهپاد انتحاری در جنگ اوکراین!

پهپاد انتحاری از موتور سوار غیرنظامی آدرس روس‌ها را می‌پرسد و بعد سراغ آنها می‌رود... . این اتفاق عجیب را در تابناک می‌بینید.

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برچسب‌ها:پهپاد انتحاریویدیونبض خبرجنگ اوکراین

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