آدرس گرفتن پهپاد انتحاری در جنگ اوکراین!

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه786 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›حوادث فیلم<<حوادث فیلم کد خبر: 4200350 | 786 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۴:۵۳ | 7 November 2026 نبض خبرآدرس گرفتن پهپاد انتحاری در جنگ اوکراین! پهپاد انتحاری از موتور سوار غیرنظامی آدرس روسها را میپرسد و بعد سراغ آنها میرود... . این اتفاق عجیب را در تابناک میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200350/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:پهپاد انتحاریویدیونبض خبرجنگ اوکراین مطالب مرتبطتاکتیک شگفت انگیز پهپادهای انتحاری روستاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴عملیات پهپادی پیچیده ارتش اوکراین را ببینیدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰لحظه شکار پهپاد انتحاری با موشک دوش پرتابتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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