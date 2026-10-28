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کد خبر: ۳۰۰۰۸۱۹۶
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۰۶ آبان ۱۴۰۵ ۲۱:۱۲
نبض خبر
لحظه شکار پهپاد انتحاری با موشک دوش پرتاب
تصاویر لحظه شکار پهپاد انتحاری اوکراینی با موشک دوش پرتاب روسی در نزدیک مسکو را میبینید.
برچسبها
موشک دوش پرتاب
پهپاد انتحاری
ویدیو
جنگ اوکراین
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