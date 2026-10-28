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تعداد بازدید: ۱۰۶۱
کد خبر: ۳۰۰۰۸۱۹۶
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۰۶ آبان ۱۴۰۵ ۲۱:۱۲
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لحظه شکار پهپاد انتحاری با موشک دوش پرتاب

تصاویر لحظه شکار پهپاد انتحاری اوکراینی با موشک دوش پرتاب روسی در نزدیک مسکو را می‌بینید.
برچسب‌ها موشک دوش پرتابپهپاد انتحاریویدیوجنگ اوکراین
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