کپی پیوندچاپ1 دیدگاه750 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سبک زندگی فیلم<<سبک زندگی فیلم نبض خبرتصاویر کهنسال ترین ایرانی تعداد بازدید: ۱۷۲ تعداد بازدید: ۱۷۲ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4202888 | 750 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۱۰:۴۵ | 19 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن در سرشماری جدید پیرترین ایرانی کشف شد؛ بانوی ۱۲۳ ساله فیروزآبادی در فرایند سرشماری نفوس و مسکن که در گچساران زندگی میکند افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4202888/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:پیرزنویدیونبض خبرپیرترینکهنسال مطالب مرتبطتصاویر معنادار تلویزیون روسیه از یک پیرزن ایرانیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۷/۱۳رابعه اسکویی با این چهره در نقش یک پیرزن؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۵/۳۱لحظه خفت گیری خشن از یک پیرزنتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۵/۲۴عجیبترین ازدواج جهانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۱ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ سیدمحسن شریف ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۱۲:۱۶ +۲ −۰ پاسخ خدا حفظش کنه دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
خدا حفظش کنه
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.