سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است. بنابراین نیاز به هیچگونه مراجعه حضوری به شعب بانک رفاه یا سازمان تأمین اجتماعی نیست.

به گزارش تابناک؛ سازمان تامین اجتماعی در حالی با اجرای طرح «تأمین‌رفاه» امکان استفاده از مستمری را برای بازنشستگان، ۱۰ روز پیش از واریز حقوق ماهانه و در قالب خریدهای اعتباری و غیرنقدی فراهم کرده که ضمن تشریح شرایط بهره‌مندی و میزان اعتبار به برخی از پرسش‌های مطرح شده درباره این طرح پاسخ داده است.

طرح «تأمین‌رفاه» (کیف پول اعتباری بازنشستگان و مستمری‌بگیران) خدمت اعتباری جدید و مشترک سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران است که به بازنشستگان و مستمری‌بگیران که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می‌کنند امکان می‌دهد ۱۰ روز پیش از واریز حقوق ماهانه، معادل حقوق خالص قابل دریافتی خود اعتبار دریافت کرده و خریدهای اعتباری و غیرنقدی خود را انجام دهند.

بر همین اساس، سازمان در توضیح جزئیات اجرای طرح «تأمین‌رفاه» و در راستای شفاف‌سازی نحوه بهره‌مندی بازنشستگان و مستمری‌بگیران از این خدمت اعتباری، به برخی از پرتکرارترین پرسش‌های مطرح‌شده درباره شرایط مشمولان، نحوه ثبت‌نام و فعال‌سازی، میزان اعتبار تخصیصی، چگونگی استفاده از اعتبار، زمان واریز حقوق و نحوه برداشت نقدی پاسخ داده است.

*چه کسانی مشمول طرح تأمین‌رفاه هستند؟

کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی که حقوق ماهانه خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند و پلتفرم وایب بانک رفاه را نصب کنند، مشمول این طرح هستند.

همچنین امکان ثبت‌نام و استفاده از مزایای طرح از طریق پتلفرم «پی‌ول» بانک رفاه از نشانی https://payval.me و تأمینو تامین اجتماعی از نشانی http://tamino.tamin.ir نیز فراهم است.

*آیا شرکت در این طرح اجباری است؟

خیر؛ استفاده از تأمین‌رفاه کاملاً اختیاری و داوطلبانه است و تنها در صورت تمایل و درخواست متقاضی فعال می‌شود.

*نحوه ثبت‌نام و فعال‌سازی طرح چگونه است؟ آیا نیاز به مراجعه به شعب وجود دارد؟

بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب بانک رفاه یا سازمان تأمین اجتماعی متقاضیان می‌توانند پلتفرم «وایب» را از نشانی https://vibe.ir نصب کرده، وارد برنامه شوند و تیک موافقت با شرایط طرح را فعال کنند. همچنین این امکان در پلتفرم«پی ول» بانک رفاه نیز فراهم است.

*نحوه انصراف از طرح چگونه است؟

انصراف در هر زمان به راحتی امکان‌پذیر است. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به پلتفرم یا وبسایت وایب به نشانی https://vibe.ir درخواست انصراف خود را ثبت کنند تا خدمت، غیرفعال شود.

*آیا باید حساب بانکی جدیدی افتتاح یا کارت جدیدی دریافت کنیم؟

مبنای طرح همان حساب حقوقی و یک حساب اعتباری و مجازی برای بازنشسته یا مستمری‌بگیر در بانک رفاه است. افتتاح حساب جدید برای استفاده از طرح پیش‌بینی نشده است و نیاز به دریافت کارت بانکی جدید نیست.

*آیا صرف دریافت پیامک به معنای عضویت است؟

خیر، پیامک صرفاً جهت اطلاع‌رسانی است؛ فعال‌سازی نیازمند موافقت بازنشسته یا مستمری‌بگیر در پلتفرم وایب و پی‌ول و تأمینو است.

*میزان اعتبار چقدر است و چه زمانی شارژ می‌شود؟

اعتبار تخصیصی معادل حقوق خالص قابل پراخت ماهانه فرد است و در ۱۰ روز پایانی هر ماه در حساب حقوقی فرد در پلتفرم وایب به صورت اعتباری شارژ و فعال می‌شود.

*از چه مراکزی می‌توان با این اعتبار خرید کرد؟

لیست کامل مراکز طرف قرارداد در پلتفرم وایب و پلتفرم پی‌ول بانک رفاه قابل مشاهده است.

*آیا می‌توان اعتبار اولیه را کارت‌به‌کارت کرد؟

خیر. اعتبار اولیه پیش از موعد واریز حقوق، اعتبار خرید غیرنقدی است و قابلیت انتقال نقدی ندارد.

*آیا باید همه اعتبار را مصرف کرد؟

خیر. میزان خرید به انتخاب شماست و می‌توانید تمام یا بخشی از اعتبار را مصرف کنید.مبلغ اعتبار استفاده شده از مبلغ نقدی شما در پایان ماه کسر می‌شود.

*اگر خرید من بیشتر از اعتبار باقی‌مانده باشد چه می‌شود؟

تنها تا سقف اعتبار در دسترس می‌توانید از طرح استفاده کنید.

*پاداش خرید تا ۵ درصدی چگونه قابلیت استفاده دارد؟

ارزش افزوده حاصل از آن در مجموع اعتبار فرد لحاظ می‌شود و قابل استفاده در قالب خریدهای اعتباری پلتفرم وایب و پلتفرم پی‌ول است.

*آیا خرید در این طرح صرفا به صورت اینترنتی است؟

خیر، علاوه بر امکان خرید به صورت اینترنتی و غیرحضوری، شبکه گسترده ای از انواع فروشگاه‌ها و مراکز ارائه خدمات در سراسر کشور طرف قرارداد با پلتفرم وایب بانک رفاه هستند و خدمات و فروش حضوری را پشتیبانی می‌کنند. فهرست مراکز طرف قرارداد در نشانی https://vibe.ir معرفی شده است. همچنین امکان ثبت‌نام و استفاده از مزایای طرح از طریق پتلفرم «پی‌ول» بانک رفاه از نشانی https://payval.me و تأمینو تامین اجتماعی از نشانی http://tamino.tamin.ir نیز فراهم است.

*برداشت نقدی چگونه انجام می‌شود؟

برداشت نقدی در ۳ روز پایانی ماه و هم‌زمان با واریز رسمی حقوق طبق ماه‌های گذشته انجام می‌شود و میزان اعتبارِ مصرف‌شده از حقوق ماهانه کسر می‌شود.

*تکلیف باقی‌مانده حقوق و برداشت نقدی چیست؟

برای مستمری‌بگیرانی که از اعتبار خود استفاده کرده‌اند، امکان برداشت نقدی در پلتفرم مربوطه برقرار است و با انتخاب گزینه مربوطه می‌توانند باقی‌مانده اعتبار را به حساب اصلی حقوق خود منتقل کنند. هم‌زمان با زمان‌بندی معمول واریز حقوق (مثلاً روز ۲۸ ماه براساس حروف الفبا) ، پیامک برای فرد ارسال می‌شود. مستمری‌بگیر می‌تواند باقی‌مانده حقوق خود که مصرف نکرده را، یا مانند گذشته استفاده کند و به کارت اصلی خود منتقل کرده و به صورت نقدی برداشت کند.

*آیا تاریخ معمول پرداخت حقوق تغییر می‌کند؟

خیر؛ تاریخ مبنای دریافت حقوق طبق روال معمول باقی می‌ماند؛ مزیت طرح این است که پیش از آن تاریخ امکان خرید اعتباری وجود دارد.

*اگر قبلاً روز ۲۸ حقوق می‌گرفتم، چه می‌شود؟

در ۱۰ روز پایانی ماه اعتبار خرید فعال می‌شود؛ روز ۲۸، مطابق موعد معمول برای مستمری‌بگیر حقوق واریز می‌شود اگر خرید اعتباری داشته است از میزان مستمری کم و مانده برای وی واریز می‌شود و اگر خرید اعتباری نداشته همان مستمری به صورت کامل برای بازنشسته پرداخت می‌شود.

*آیا می‌توان در موعد معمول حقوق، تمام مبلغ مستمری را نقد کرد؟

در صورتی که خرید اعتباری داشته‌اید بعد از کسر آن مستمری پرداختی قابل نقد کردن است و اگر خرید اعتباری نداشته‌اید در زمان موعد واریز حقوق، بازنشسته می‌تواند همه مستمری را از طریق انتقال به کارت بانکی اصلی خود، نقدی دریافت کند اما باید توجه داشت که مبلغی که قبلاً خرج شده دوباره قابل برداشت نیست.

*اگر از اعتبار اولیه استفاده نکنم چه می‌شود؟

در موعد معمول پرداخت حقوق، مانده مصرف‌نشده قابل برداشت خواهد بود؛ می‌توانید آن را برداشت کنید یا برای خریدهای بعدی در حساب نگه دارید.

*آیا اعتبار اولیه و حقوق دو مبلغ جداگانه هستند؟

خیر. اعتبار اولیه امکان استفاده زودتر از مبلغ مستمری است و نباید آن را حقوق اضافه یا پرداخت دوبرابری تلقی کرد.

*اگر مانده را نقد نکنم، پولم از بین می‌رود؟

خیر. مانده قابل برداشت متعلق به شماست؛ عدم برداشت به معنی سوخت‌شدن آن نیست.

*تأمین‌رفاه چه مزایای مالی و پاداشی برای بازنشستگان دارد؟

خرید زودتر از واریز حقوق، امکان خرید غیرنقدی ۱۰روز پیش از دریافت حقوق، تنوع بالای کالا و خدمات، فرآیند ساده و سریع، بدون سود و کارمزد، بدون نیاز به ضامن و دریافت تخفیف‌های خرید ویژه.

پاداش خرید تا ۵ درصدی/کش‌بک

در صورت خرید تا ۵ درصد ارزش خریدها به عنوان اعتبار به فرد تعلق گرفته مبالغ حاصل از آن در قالب اعتبار قابل استفاده در پلتفرم وایب است. همچنین تخفیف‌ها و آفرهای ویژه در پلتفرم وایب، پلتفرم پی‌ول و پتلفرم تأمینو نیز تعلق می‌گیرد.

*کش‌بک یا بازگشت اعتبار چیست؟

به ازای هر خرید، معادل تا ۵ درصد مبلغ خرید به‌عنوان اعتبار تشویقی برای خریدهای بعدی به صورت اعتبار درون برنامه وایب اضافه می‌شود.

*از چه تاریخی کش‌بک اعمال می‌شود؟

از روز اول ماه بعد، برای خریدهایی که مطابق شرایط طرح مشمول باشند.

*آیا کش‌بک به‌صورت پول نقد واریز می‌شود؟

خیر. کش‌بک فقط اعتبار خرید است؛ قابل برداشت نقدی یا انتقال به حساب دیگر نیست.

*آیا می‌توان کش‌بک را از خودپرداز برداشت کرد؟ اعتبار تشویقی را می‌توان به شخص دیگری منتقل کرد؟

خیر. اعتبار تشویقی صرفاً در خریدهای بعدی قابل استفاده است. اعتبار تشویقی فقط برای خریدهای بعدی صاحب حساب قابل استفاده است و امکان انتقال به شخص دیگر وجود ندارد.

*آیا پاداش بازگشت وجه در همه خریدها به صورت مقطوع ۵ درصد است؟

خیر، طبق سازوکار پلتفرم وایب و بر اساس نوع کالا، خدمات و فروشگاه، درصد بازگشت وجه اعتباری متفاوت است، اما به طور میانگین این نرخ تا ۵ درصد است. همچنین سازوکار مربوطه در پلتفرم پی‌ول و تأمینو نیز فراهم است.

*آیا کش‌بک باعث افزایش حقوق ماهانه می‌شود؟

خیر. اعتبار تشویقی یک مزیت خرید است و به معنی افزایش مستمری یا موجودی نقدی قابل برداشت نیست.

*برای دریافت کش‌بک باید همه مانده حقوق را نگه‌داشت؟

خیر، به میزان خرید اعتباری از طریق تامین‌رفاه از ابتدای ماه لازم نیست تمام مانده را نگه دارید؛ شرط اصلی، انجام خرید مشمول با همان حساب از ابتدای ماه بعد است.

*چگونه می‌توان از میزان خرید و اقساط اطلاع پیدا کرد؟

برای اطلاع از جزئیات و میزان اعتبار، خرید، اقساط و… نیازی به مراجعه حضوری به شعب بانک یا تامین اجتماعی نیست، اطلاعات کسورات مربوط به اقساط در فیش حقوقی مستمری‌بگیر و همه جزئیات خرید در پلتفرم وایب/ پی‌ول/تأمینو درج می‌شود.

*برای سوال یا دریافت اطلاعات بابت طرح و پیگیری مشکلات و مسائل مربوط به طرح از چه طریقی می‌توان اقدام کرد؟

مرکز فراد بانک رفاه کارگران به شماره تلفن ۰۲۱-۸۵۲۵ در روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۷: ۳۰ الی ۲۴: ۰۰ بامداد و روزهای تعطیل و جمعه از ساعت ۸: ۰۰ صبح لغایت ۲۴: ۰۰ بامداد آماده پاسخگویی است. پشتیبانی پلتفرم وایب نیز با شماره تماس ۰۲۱-۹۱۰۰۹۴۴۲ در دسترس است.

همچنین سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است. بنابراین نیاز به هیچگونه مراجعه حضوری به شعب بانک رفاه یا سازمان تأمین اجتماعی نیست.

منبع: عصرایران



