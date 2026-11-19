۲۷ کشور به این قطعنامه رای منفی و ۶۴ کشور رای ممتنع دادند که بدین ترتیب آرای مخالف و ممتنع ۹۱ رای و بیشتر از موافقان آن بود.

به گزارش تابناک؛ کمیتۀ سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه، قطعنامه‌ای را با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» تصویب کرد.

آمریکا که همواره در صف اول رأی مثبت به هرگونه قطعنامه ضد ایرانی است، این بار به این قطعنامه رأی ممتنع داد.

این امر، شگفتی ناظران سیاسی را براگیخت. ما در ادامه، نمایندگی این کشور در سازمان ملل متحد، با انتشار پیامی تأکید کرد که این رأی ممتنع نباید باعث سوء تفاهم شده و به‌عنوان «نرم‌شدن رویکرد آمریکا در قبال تهران» تعبیر و تفسیر شود.

دن نگریا، نمایندۀ ایالات متحده در این پیام توضیح داده که دلیل رأی ممتنع آمریکا، این بوده که به باور واشینگتن، قطعنامه با وجود محکوم‌کردن رفتار دولت ایران با معترضان و بازداشتی‌ها، در زمینۀ «پاسخگو کردن تهران» ، به‌اندازۀ کافی قاطع نبوده است.

همچنین رژیم صهیونیستی اسرائیل هم به این قطعنامه رأی ممتنع داد ولی هنوز تل آویو توضیحی دراین باره نداده است.

رای ممتنع آمریکا و اسرائیل به قطعنامه ضدایرانی

گفتنی است قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشری کانادا که هر سال علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود، چهارشنبه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، اما تعداد آرای موافق کمتر از آرای مخالف و ممتنع بود.

این قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشری کانادا در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل صرفا با ۷۶ رای تصویب شد. ۲۷ کشور به این قطعنامه رای منفی و ۶۴ کشور رای ممتنع دادند که بدین ترتیب آرای مخالف و ممتنع ۹۱ رای و بیشتر از موافقان آن بود.

منبع: عصرایران



