چرتکه

مریم فولادی مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار مجموعه مدیریتی خدمات دارایی‌های نامشهود کارافام است. در گفت‌وگو با مریم فولادی، درباره مفهوم دارایی‌های نامشهود و اهمیت آن‌ها در کسب‌وکارها صحبت کردیم؛ سرمایه‌هایی که گاهی ارزشی فراتر از دارایی‌های مشهود دارند و می‌توانند نقش مهمی در ارزش‌آفرینی و رشد سازمان ایفا کنند. او همچنین از اهمیت حضور زنان در کسب‌وکار و این باور گفت که با تغییر نگاه و آمادگی برای مواجهه با چالش‌ها می‌توان موانع را به فرصت تبدیل کرد. اهمیت آموزش و یادگیری مهارت‌های نرم در مدیریت، تأثیر آن بر روحیه تعلق سازمانی و وفاداری کارکنان و همچنین نقش پیگیری، استمرار، مطالعه و آگاهی در مسیر تحقق اهداف، از دیگر محورهای این مصاحبه بود. فیلم کامل این مصاحبه را که توسط مرضیه محمدی، فعال حوزه کارآفرینی و نوآوری، انجام شده است، مشاهده می‌کنید.