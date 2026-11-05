چرتکه

در مصاحبه با دکتر مصطفی ملایی، دکترای مدیریت از دانشگاه تهران و فعال حوزه کارآفرینی و نوآوری، درباره تجربه همکاری با صدها کسب‌وکار، عوامل موفقیت کارآفرینان، مسیر شکل‌گیری ایده‌های کسب‌وکار و چالش‌های توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان صحبت کردیم. ملایی در صحبت‌های خود به اهمیت شناخت مسئله و نیاز مشتری پیش از شکل‌گیری ایده، ضرورت ارتباط مستمر با کسب‌وکارها و معرفی محصولات و ایده‌ها، توجه به کیفیت محصول و جلب رضایت مشتری، تاب‌آوری در برابر شکست و تبدیل تجربه‌های ناموفق به فرصت یادگیری اشاره کرد. او همچنین با تأکید بر تفاوت‌های نسل زد، اهمیت شناخت مخاطب و تغییر شیوه‌های ارتباطی و مدل‌های کسب‌وکار متناسب با نیازهای نسل جدید را یادآور شد و شجاعت، پیش‌قدم شدن و تلاش برای ارائه بهترین عملکرد در هر موقعیت را از ویژگی‌های مهم کارآفرینان دانست. فیلم کامل مصاحبه با دکتر مصطفی ملایی را که توسط مرضیه محمدی، فعال حوزه کارآفرینی و نوآوری ، انجام شده است مشاهده می‌کنید.