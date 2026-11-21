چرتکه

در مصاحبه با حمیدرضا مقاره عابد، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان کامپوزیت‌گستر سپاهان اصفهان، درباره مسیر شکل‌گیری این شرکت، تبدیل ایده به محصول، تجربه ورود به عرصه تولید و چالش‌های پیش روی کارآفرینان صحبت کردیم. کامپوزیت‌گستر سپاهان از جمله شرکت‌هایی است که در مسیر توسعه فناوری‌های پیشرفته کامپوزیتی، به طراحی و تولید پنجه‌های کربنی پروتز پا با نام «پارس‌فلکس» دست یافته است؛ محصولی که با هدف فراهم کردن امکان تحرک بیشتر و بهبود کیفیت زندگی افراد دارای قطع عضو توسعه پیدا کرده است. مقاره عابد در این گفتگو، علاوه بر روایت تجربه‌های خود از مسیر ایده‌پردازی تا تولید و موانع پیش روی توسعه یک کسب‌وکار دانش‌بنیان، به اهمیت فروش به‌عنوان قلب تپنده هر کسب‌وکار پرداخت. او بر اهمیت شناخت واقعی بازار و ضرورت تجربه‌ی تعامل مستقیم و خرید و فروش با مشتری تاکید کرد. فیلم کامل این مصاحبه را که توسط مرضیه محمدی، فعال حوزه کارآفرینی و نوآوری، انجام شده است، مشاهده می‌کنید.