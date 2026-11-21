چرتکه
حمیدرضا مقاره عابد: برای شناخت بازار باید وارد میدان فروش شوید!
در مصاحبه با حمیدرضا مقاره عابد، مدیرعامل شرکت دانشبنیان کامپوزیتگستر سپاهان اصفهان، درباره مسیر شکلگیری این شرکت، تبدیل ایده به محصول، تجربه ورود به عرصه تولید و چالشهای پیش روی کارآفرینان صحبت کردیم. کامپوزیتگستر سپاهان از جمله شرکتهایی است که در مسیر توسعه فناوریهای پیشرفته کامپوزیتی، به طراحی و تولید پنجههای کربنی پروتز پا با نام «پارسفلکس» دست یافته است؛ محصولی که با هدف فراهم کردن امکان تحرک بیشتر و بهبود کیفیت زندگی افراد دارای قطع عضو توسعه پیدا کرده است. مقاره عابد در این گفتگو، علاوه بر روایت تجربههای خود از مسیر ایدهپردازی تا تولید و موانع پیش روی توسعه یک کسبوکار دانشبنیان، به اهمیت فروش بهعنوان قلب تپنده هر کسبوکار پرداخت. او بر اهمیت شناخت واقعی بازار و ضرورت تجربهی تعامل مستقیم و خرید و فروش با مشتری تاکید کرد. فیلم کامل این مصاحبه را که توسط مرضیه محمدی، فعال حوزه کارآفرینی و نوآوری، انجام شده است، مشاهده میکنید.
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.