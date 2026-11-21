چرتکه

میترا امین‌لو مشاور مدیریت دارایی‌های فکری و اکوسیستم نوآوری است. در گفت‌وگو با میترا امین‌لو، درباره اهمیت حضور و نقش‌آفرینی زنان در اقتصاد و کسب‌وکار، ظرفیت‌های آن‌ها در اشتغال و کارآفرینی و چگونگی همراه‌کردن نقش‌های خانوادگی با فعالیت حرفه‌ای صحبت کردیم. او همچنین به ضرورت توجه به نگاه زنانه در مدیریت و فضای کسب‌وکار پرداخت. در این مصاحبه، مفهوم مالکیت فکری و نقش آن در حفاظت و ارزش‌آفرینی برای دارایی‌های کسب‌وکارها بررسی شد. اهمیت آموزش و یادگیری مستمر و تقویت مهارت‌های نرم نیز از دیگر محورهای این گفت‌وگو بود؛ مهارت‌هایی که می‌توانند مسیر رشد فردی و حرفه‌ای کارآفرینان را هموارتر کنند. فیلم کامل این مصاحبه را که توسط مرضیه محمدی، فعال حوزه کارآفرینی و نوآوری، انجام شده است، مشاهده می‌کنید.