چرتکه

بانک قرض‌الحسنه رسالت با مدیریت محمدحسین حسین‌زاده، در سال گذشته عملکرد نگران‌کننده‌ای از خود به جای گذاشت. زیان خالص این بانک با جهش ۴۵۴ درصدی به بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید و سود انباشته آن نیز جای خود را به زیان داد و در نهایت، زیان انباشته بانک رسالت به بیش از ۵۱۶ میلیارد تومان رسید.