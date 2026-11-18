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چرتکه
فاجعه عظیم بانکی را ببینید؛ منتظر انحلال این بانک باشیم؟
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بانک قرضالحسنه رسالت با مدیریت محمدحسین حسینزاده، در سال گذشته عملکرد نگرانکنندهای از خود به جای گذاشت. زیان خالص این بانک با جهش ۴۵۴ درصدی به بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید و سود انباشته آن نیز جای خود را به زیان داد و در نهایت، زیان انباشته بانک رسالت به بیش از ۵۱۶ میلیارد تومان رسید.
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