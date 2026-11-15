ادعای قاچاق دولتی 10 میلیون لیتر سوخت!

نبض خبر

یاشار سلطانی ادعا کرد دولت به واسطه آنکه نتوانسته در سیستان و بلوچستان کار ایجاد کند، برای جلوگیری از تبعاتش، در قالب طرح رزاق روزانه 10 میلیون لیتر سوخت بین سر طایفه‌های سیستان و بلوچستان توزیع می‌کند تا آنها این سوخت را قاچاق کنند و درآمد داشته باشند! سلطانی می‌گوید اگر دولت چنین نمی‌کرد آنها اسلحه و آدم قاچاق می‌کردند و در واقع این سیاست را نوعی باج دادن برای جلوگیری از تبعات امنیتی تلقی می‌کند! ادعاهای سلطانی را می‌بینید و می‌شنوید.