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ادعای قاچاق دولتی 10 میلیون لیتر سوخت!

تعداد بازدید: ۸۸
کد خبر: 4202131 318 بازدید تاریخ انتشار:
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یاشار سلطانی ادعا کرد دولت به واسطه آنکه نتوانسته در سیستان و بلوچستان کار ایجاد کند، برای جلوگیری از تبعاتش، در قالب طرح رزاق روزانه 10 میلیون لیتر سوخت بین سر طایفه‌های سیستان و بلوچستان توزیع می‌کند تا آنها این سوخت را قاچاق کنند و درآمد داشته باشند! سلطانی می‌گوید اگر دولت چنین نمی‌کرد آنها اسلحه و آدم قاچاق می‌کردند و در واقع این سیاست را نوعی باج دادن برای جلوگیری از تبعات امنیتی تلقی می‌کند! ادعاهای سلطانی را می‌بینید و می‌شنوید.


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برچسب‌ها:
قاچاق سوختسیستان و بلوچستانباجویدیویاشار سلطانیقاچاق سازمان یافتهنبض خبرناترازی انرژیسوخت بر

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