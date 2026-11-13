تنها کالای آمریکایی که ترامپ برای ایران تحریم نکرد محمدرضا مسجدی دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات گفت: «ترامپ همه چیز ما را تحریم کرده، به …

هر چقدر کالاها را گران کنیم مردم خودشان را با قیمت‌های جدید تطبیق می‌دهند! مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «...دولت پزشکیان به اسم حذف رانت، ارز ترجی…

از موفقیت کسب‌وکارها؛ از شناخت نیاز مشتری تا شجاعت شکست خوردن! در مصاحبه با دکتر مصطفی ملایی، دکترای مدیریت از دانشگاه تهران و فعال حوزه کارآفرینی و نوآوری، …