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از دستفروش‌ها با دیدن این ویدیو خرید نکنید!

تعداد بازدید: ۱۹۱
کد خبر: 4201640 810 بازدید تاریخ انتشار:
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دستفروشی تنها منجر به فرار مالیاتی نمی‌شود. بخش وسیعی از کپی کردن کارت‌های بانکی و خالی کردن حساب‌ها از طریق فروشندگان خیابانی است. یکی از فروشندگانی که از این طریق میلیارد سرقت کرده بود و حالا دستگیر شده را در لحظات دستگیر ببینید و کوشش کنید وسوسه اندکی ارزان فروشی نشوید.


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برچسب‌ها:
دستفروشیویدیونبض خبرخالی کردن حساب بانکیکپی کارت بانکی

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