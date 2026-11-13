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نبض خبر
از دستفروشها با دیدن این ویدیو خرید نکنید!
تعداد بازدید: ۱۹۱
تعداد بازدید: ۱۹۱
دستفروشی تنها منجر به فرار مالیاتی نمیشود. بخش وسیعی از کپی کردن کارتهای بانکی و خالی کردن حسابها از طریق فروشندگان خیابانی است. یکی از فروشندگانی که از این طریق میلیارد سرقت کرده بود و حالا دستگیر شده را در لحظات دستگیر ببینید و کوشش کنید وسوسه اندکی ارزان فروشی نشوید.
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