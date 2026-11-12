فورد جی تی در تونل باد

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه120 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›خودرو فیلم<<خودرو فیلم تیک آففورد جی تی در تونل باد تعداد بازدید: ۲۹ تعداد بازدید: ۲۹ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4201447 | 120 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ ۱۴:۳۹ | 12 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن فورد جیتی تکاملیافته در تونل باد را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4201447/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:فوردویدیوتیک آفford gtفورد جی تیتونل باد مطالب مرتبطامکان شگفت انگیز خودروی چینیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰گواهینامه رانندگی زنان چه شد؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷راهنمای ایرانی استفاده از لامبورگینی!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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