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کد خبر: 4200616 120 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

گواهینامه رانندگی زنان چه شد؟

زهرا بهروزآذر معاون زنان رییس‌جمهور دتاکید کرد: «هیئت تطبیق مجلس در لایحه گواهینامه موتورسیکلت بانوان، مغایرتی با اسناد بالادستی را مشخص نکرده است، لذا این قانون ابلاغ و پلیس موظف به اجرای آن است... اجرای این قانون به علت شرایط جنگی پلیس به تعویق افتاده است.» توضیحات بهروزآذر را می‌بینید و می‌شنوید.


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برچسب‌ها:
گواهینامهویدیوموتورسواری زنانموتورسواری بانوانگواهینامه موتور بانوانزهرا بهروزآذر

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