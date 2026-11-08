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گواهینامه رانندگی زنان چه شد؟
زهرا بهروزآذر معاون زنان رییسجمهور دتاکید کرد: «هیئت تطبیق مجلس در لایحه گواهینامه موتورسیکلت بانوان، مغایرتی با اسناد بالادستی را مشخص نکرده است، لذا این قانون ابلاغ و پلیس موظف به اجرای آن است... اجرای این قانون به علت شرایط جنگی پلیس به تعویق افتاده است.» توضیحات بهروزآذر را میبینید و میشنوید.
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