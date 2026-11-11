«جنگ تاثیر»، ادبیاتی جدید در حوزه علوم ارتباطات
این کتاب به بررسی ساز و کارهای ارتباطی، روانی و اجتماعی متکی بر ساختارهای تولید محتوا در بسترهای پلتفرمی و زیرساختهای فرهنگی و ارزشی میپردازد که باعث دگردیسی در عواطف و احساسات در جامعه هدف میشود.
به گزارش تابناک، کتاب «جنگ تاثیر» تحلیل روایی اغتشاشات ۴۰۱ و جنگ تحمیلی دوم تازهترین اثری است که از فرشاد مهدی پور به چاپ رسیده است
این کتاب به بررسی ساز و کارهای ارتباطی، روانی و اجتماعی متکی بر ساختارهای تولید محتوا در بسترهای پلتفرمی و زیرساختهای فرهنگی و ارزشی میپردازد که باعث دگردیسی در عواطف و احساسات در جامعه هدف میشود.
جنگ تاثیر با هدف تاثیرگذاری بر کارگزاران، نخبگان و عموم مردم صورت میگیرد و این یک ادبیات جدید در حوزه علوم ارتباطات و عملیات روانی در ایران است.
تغییر در برداشتها و نگرشها با کنار هم قرار گرفتن عملیات نظامی و امنیتی با حوزههای فرهنگی، برساخت روایت، جهتدهی به افکار عمومی و مداخلات شناختی و زیرساختی ماحصل آن اتفاقی است که در اغتشاشات ۴۰۱ و جنگ تحریمی ۱۲ روزه اتفاق افتاده است.
کتاب جنگ تاثیر در ۲۱۴ صفحه در آبان ۴۰۵ توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است
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