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«جنگ تاثیر»، ادبیاتی جدید در حوزه علوم ارتباطات

این کتاب به بررسی ساز و کارهای ارتباطی، روانی و اجتماعی متکی بر ساختارهای تولید محتوا در بسترهای پلتفرمی و زیرساخت‌های فرهنگی و ارزشی می‌پردازد که باعث دگردیسی در عواطف و احساسات در جامعه هدف می‌شود.

کد خبر: 4201330تاریخ انتشار: 24 بازدید۰

کتاب
به گزارش تابناک، کتاب «جنگ تاثیر» تحلیل روایی اغتشاشات ۴۰۱ و جنگ تحمیلی دوم تازه‌ترین اثری است که از فرشاد مهدی پور به چاپ رسیده است

این کتاب به بررسی ساز و کارهای ارتباطی، روانی و اجتماعی متکی بر ساختارهای تولید محتوا در بسترهای پلتفرمی و زیرساخت‌های فرهنگی و ارزشی می‌پردازد که باعث دگردیسی در عواطف و احساسات در جامعه هدف می‌شود.

جنگ تاثیر با هدف تاثیرگذاری بر کارگزاران، نخبگان و عموم مردم صورت می‌گیرد و این یک ادبیات جدید در حوزه علوم ارتباطات و عملیات روانی در ایران است.

کتاب

تغییر در برداشت‌ها و نگرش‌ها با کنار هم قرار گرفتن عملیات نظامی و امنیتی با حوزه‌های فرهنگی، برساخت روایت، جهت‌دهی به افکار عمومی و مداخلات شناختی و زیرساختی ماحصل آن اتفاقی است که در اغتشاشات ۴۰۱ و جنگ تحریمی ۱۲ روزه اتفاق افتاده است.

کتاب جنگ تاثیر در ۲۱۴ صفحه در آبان ۴۰۵ توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است

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کتاباغتشاشاتمعرفی کتاباغتشاشات دی ماهفرشاد مهدی پور

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