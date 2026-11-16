سومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان فراز با حضور بیش از ۱۰۰ فعال صنعت ساختمان و صنایع وابسته، از ۲۷ تا ۳۰ آبان‌ماه در مجموعه پدیده شاندیز برگزار می‌شود؛ رویدادی با تمرکز بر تجربه زندگی آینده، توسعه تعاملات تجاری و ایجاد فرصت‌های جدید همکاری در صنعت ساختمان.

سومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان فراز، به همت بخش خصوصی و با محوریت اکوسیستم فراز، در فضایی به وسعت ۱۷ هزار و ۱۰۰ مترمربع در مجموعه پدیده شاندیز برگزار خواهد شد. این رویداد با گردهم‌آوردن سازندگان، معماران، سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت ساختمان، بستری برای توسعه ارتباطات حرفه‌ای، شبکه‌سازی تجاری و شکل‌گیری همکاری‌های جدید فراهم می‌کند و با بهره‌گیری از پنل‌های تخصصی و فضاهای تعاملی، به دنبال ارائه الگویی متفاوت از نمایشگاه‌های متداول ساختمانی است.

فراتر از نمایش محصول؛ تجربه زندگی آینده

به گزارش [نام رسانه] ، سومین دوره نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان فراز با رویکردی متفاوت در طراحی و برگزاری رویدادهای صنعت ساختمان شکل گرفته است. ایده محوری این دوره از شناسایی یک خلأ مهم در نمایشگاه‌های ساختمانی الهام گرفته شده است؛ فاصله میان نمایش محصولات و درک نقش آن‌ها در ارتقای کیفیت زندگی.

بر همین اساس، سه مفهوم «تجربه، زندگی و آینده» مبنای ایده‌پردازی و طراحی یکپارچه نمایشگاه قرار گرفته‌اند. از نخستین مواجهه بازدیدکنندگان با نور، رنگ، ریتم و فرم تا حرکت در بخش‌های تخصصی، تلاش شده است تجربه‌ای منسجم شکل بگیرد که مخاطب را از مشاهده صرف محصولات به کشف امکانات زندگی آینده هدایت کند.

از معماری و متریال تا هنر و تجربه سکونت

یکی از ویژگی‌های شاخص فراز ۳، تنوع بخش‌های تخصصی و پاویون‌های تجربه‌محور آن است. زون معماری با تمرکز بر میراث معماری ایران و حضور معماران برجسته و جوان کشور، زون هتلی با محوریت فضاهای اقامتی و گردشگری، زون مصالح ساختمانی با پاویون‌های موضوعی و همچنین بخش سازندگان و فرصت‌های سکونت، از جمله بخش‌های اصلی این نمایشگاه هستند.

در حوزه هنر نیز نمایش آثار هنرمندان مدعو، ارائه آثار منتخب از طریق فراخوان و برگزاری نشست‌های تخصصی و گفت‌وگومحور پیش‌بینی شده است. این بخش با هدف تقویت پیوند میان هنر، معماری و تجربه فضا طراحی شده است.

همچنین روزانه دو پنل تخصصی با حضور معماران، هنرمندان و متخصصان حوزه‌های مرتبط برگزار می‌شود تا زمینه تبادل دیدگاه‌ها و بررسی موضوعات روز صنعت ساختمان، معماری و هنر فراهم شود.

شبکه‌سازی تجاری و توسعه همکاری‌های بین‌المللی

یکی از محورهای مهم سومین نمایشگاه فراز، فراهم‌سازی بسترهای تخصصی برای شبکه‌سازی و توسعه تعاملات تجاری است. در همین راستا، فضاهای ویژه مذاکرات بین‌المللی و نشست‌های اختصاصی تجاری در نظر گرفته شده است تا مشارکت‌کنندگان بتوانند در محیطی حرفه‌ای، ضمن ارتباط مستقیم با فعالان و تصمیم‌گیرندگان صنعت ساختمان، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، همکاری‌های مشترک و توسعه بازارهای داخلی و بین‌المللی را بررسی کنند.

این رویکرد، نمایشگاه فراز را از یک فضای صرفاً نمایشگاهی فراتر برده و آن را به بستری برای شکل‌گیری ارتباطات اقتصادی و تجاری میان بازیگران صنعت ساختمان تبدیل می‌کند.

اکوسیستم فراز؛ ساختاری فراتر از یک نمایشگاه

اکوسیستم فراز به‌عنوان برگزارکننده این رویداد، با تلفیق نگاه خلاقانه علیرضا صدیق در حوزه بازاریابی و فروش پروژه‌های ساختمانی و رویکرد الیاس گلیانی در زمینه سیستم‌سازی، فعالیت‌های خود را در قالب پنج بخش مکمل «فراز» ، «قرار» ، «دیدار» ، «سپاس» و «آغاز» توسعه داده است.

این ساختار، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها شامل برگزاری نمایشگاه، نشست‌های تجاری، رویدادهای اختصاصی برندها، برنامه‌های وفادارسازی و انتشار نشریه تخصصی را در بر می‌گیرد.

در این چارچوب، نمایشگاه فراز نقطه آغاز ارتباطات حرفه‌ای و تجاری است؛ ارتباطاتی که در سایر بخش‌های اکوسیستم تداوم پیدا می‌کنند و می‌توانند به فرصت‌هایی پایدار برای همکاری و توسعه کسب‌وکار تبدیل شوند.

تجربه امروز، آنچه از زندگی فردا می‌خواهیم

سومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان فراز با تلفیق ظرفیت‌های صنعت ساختمان، معماری، هنر و تجربه‌های تعاملی، در پی ارائه تصویری متفاوت از نمایشگاه‌های تخصصی است؛ تصویری که در آن محصولات و خدمات ساختمانی نه به‌عنوان عناصری مستقل، بلکه به‌مثابه بخشی از تجربه زندگی مخاطبان معرفی می‌شوند.

«تجربه امروز، آنچه از زندگی فردا می‌خواهیم» ایده محوری این دوره از نمایشگاه فراز است؛ رویدادی که با حضور بیش از ۱۰۰ فعال صنعت ساختمان و صنایع وابسته، از ۲۷ تا ۳۰ آبان‌ماه در مجموعه پدیده شاندیز میزبان فعالان اقتصادی، متخصصان و علاقه‌مندان این حوزه خواهد بود.





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