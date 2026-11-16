توزیع بیش از ۴ هزار نسخه کتاب در پویش «کتاب در حرکت» دانشگاه کردستان
گروه استانها - چهارمین دوره پویش فرهنگی «کتاب در حرکت» همزمان با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی در دانشگاه کردستان برگزار شد و طی آن بیش از ۴ هزار نسخه کتاب با هدف ترویج فرهنگ مطالعه میان دانشجویان و مراجعهکنندگان توزیع شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، چهارمین دوره پویش فرهنگی «کتاب در حرکت» روز یکشنبه ۲۴ آبانماه ۱۴۰۵، همزمان با نخستین روز هفته کتاب و کتابخوانی، با استقبال گسترده دانشجویان دانشگاه کردستان برگزار شد.
در این برنامه فرهنگی، بیش از ۴ هزار نسخه کتاب در موضوعات و حوزههای علمی مختلف میان دانشجویان و سایر مراجعهکنندگان توزیع شد و هر فرد دستکم دو نسخه کتاب را بهعنوان هدیه دریافت کرد.
پویش «کتاب در حرکت» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تسهیل دسترسی دانشجویان به منابع مطالعاتی و پژوهشی و تقویت عادت کتابخوانی در محیط دانشگاهی برگزار شده است.
استقبال چشمگیر دانشجویان از چهارمین دوره این پویش، بار دیگر اهمیت برنامههای فرهنگی و ابتکارهای مشارکتمحور را در تقویت فرهنگ مطالعه در محیطهای دانشگاهی نشان داد.
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