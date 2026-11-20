تابناک گزارش میدهد؛
زمین چمن ۱۰ میلیارد تومانی درناخی سروآباد افتتاح شد
گروه استانها ـ زمین چمن مصنوعی مینیفوتبال روستای درناخی از توابع شهرستان سروآباد با حضور معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «علی قربانی»، معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در آیین افتتاح این پروژه ورزشی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختها در مناطق روستایی اظهار کرد: ایجاد امکانات ورزشی در روستاها نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی، تقویت ظرفیتهای جوانان و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان دارد.
وی افزود: توسعه روستاها تنها به اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی محدود نمیشود، بلکه توجه به نیازهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مردم، بهویژه نسل جوان، باید در اولویت برنامههای توسعه روستایی قرار گیرد.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به اهمیت توجه به مناطق مرزی و کمبرخوردار تصریح کرد: فراهم کردن امکانات و زیرساختهای مناسب در این مناطق، علاوه بر ایجاد فرصتهای برابر برای روستاییان، به افزایش امید، نشاط و ماندگاری جمعیت در روستاها کمک میکند.
قربانی همچنین بر ضرورت همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی، دهیاریها و شوراهای اسلامی برای توسعه زیرساختهای روستایی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت مدیریت محلی و پیگیری مطالبات مردم میتواند روند اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی را تسریع کند.
این زمین چمن مصنوعی در زمینی به مساحت یکهزار مترمربع و با زیربنای ۹۵۰ مترمربع احداث شده و برای اجرای زمین چمن، سکوی تماشاگران و محوطهسازی آن، اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان از محل منابع استانی هزینه شده است.
در آیین افتتاح این پروژه، فرزاد خاکی مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان، نماینده مردم شهرستانهای مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری کردستان، فرماندار سروآباد، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان و جمعی از مسئولان و مردم منطقه حضور داشتند.
گفتنی است زمین چمن مصنوعی روستای درناخی، چهارمین زمین چمن مصنوعی روستایی است که از ابتدای سال جاری در شهرستان سروآباد افتتاح شده و در اختیار جوانان و ورزشکاران قرار گرفته است. همچنین برنامهریزی برای احداث دو زمین چمن مصنوعی دیگر در روستاهای این شهرستان تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.
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