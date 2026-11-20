امام جمعه موقت سنندج تأکید کرد؛
مردم و مسئولان برای عبور از مشکلات همدل باشند
گروه استانها - امام جمعه موقت سنندج با تأکید بر ضرورت تقویت ایمان، تقوا و پیروی از سیره پیامبر اکرم(ص)، خواستار تلاش مسئولان برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و افزایش خدمترسانی به جامعه شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، ماموستا «معروف خالدی» در خطبههای نماز جمعه سنندج، با اشاره به فضیلت روز جمعه، این روز را فرصتی ارزشمند برای عبادت، دعا، استغفار و تقویت ارتباط انسان با خداوند متعال دانست.
وی با بیان اینکه محبت به پیامبر اکرم(ص) باید در رفتار و زندگی مسلمانان نمایان باشد، اظهار کرد: ذکر صلوات و درود بر پیامبر اسلام(ص) از نشانههای محبت و ارادت مسلمانان به آن حضرت است و پیروی از سیره و آموزههای نبوی، انسان را در مسیر سعادت و بندگی قرار میدهد.
امام جمعه موقت سنندج با تأکید بر ضرورت توجه به قرآن کریم و دستورات الهی، افزود: انسان باید همواره مراقب اعمال و رفتار خود باشد، از هوای نفس دوری کند و با تقویت تقوا و ایمان، مسیر زندگی خود را بر اساس آموزههای دینی تنظیم کند.
ماموستا خالدی همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه، بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مطالبات مردم تأکید کرد و خواستار تلاش بیشتر برای بهبود شرایط زندگی، رفع مشکلات و افزایش خدمترسانی به شهروندان شد.
وی در ادامه برای عزت و سربلندی ملت ایران، موفقیت مسئولان در انجام وظایف و رفع گرفتاریهای مردم دعا کرد و از خداوند متعال خواستار رهایی مظلومان از ظلم، شفای بیماران، هدایت جوانان و برآورده شدن حاجات مردم شد.
امام جمعه موقت سنندج در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ ایمان، وحدت و همدلی در جامعه، ابراز امیدواری کرد ملت ایران با اتکا به خداوند و همبستگی، مسیر پیشرفت و سربلندی را با موفقیت طی کنند.
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