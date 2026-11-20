گروه استان‌ها - امام جمعه موقت سنندج با تأکید بر ضرورت تقویت ایمان، تقوا و پیروی از سیره پیامبر اکرم(ص)، خواستار تلاش مسئولان برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و افزایش خدمت‌رسانی به جامعه شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، ماموستا «معروف خالدی» در خطبه‌های نماز جمعه سنندج، با اشاره به فضیلت روز جمعه، این روز را فرصتی ارزشمند برای عبادت، دعا، استغفار و تقویت ارتباط انسان با خداوند متعال دانست.

وی با بیان اینکه محبت به پیامبر اکرم(ص) باید در رفتار و زندگی مسلمانان نمایان باشد، اظهار کرد: ذکر صلوات و درود بر پیامبر اسلام(ص) از نشانه‌های محبت و ارادت مسلمانان به آن حضرت است و پیروی از سیره و آموزه‌های نبوی، انسان را در مسیر سعادت و بندگی قرار می‌دهد.

امام جمعه موقت سنندج با تأکید بر ضرورت توجه به قرآن کریم و دستورات الهی، افزود: انسان باید همواره مراقب اعمال و رفتار خود باشد، از هوای نفس دوری کند و با تقویت تقوا و ایمان، مسیر زندگی خود را بر اساس آموزه‌های دینی تنظیم کند.

ماموستا خالدی همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه، بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مطالبات مردم تأکید کرد و خواستار تلاش بیشتر برای بهبود شرایط زندگی، رفع مشکلات و افزایش خدمت‌رسانی به شهروندان شد.

وی در ادامه برای عزت و سربلندی ملت ایران، موفقیت مسئولان در انجام وظایف و رفع گرفتاری‌های مردم دعا کرد و از خداوند متعال خواستار رهایی مظلومان از ظلم، شفای بیماران، هدایت جوانان و برآورده شدن حاجات مردم شد.

امام جمعه موقت سنندج در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ ایمان، وحدت و همدلی در جامعه، ابراز امیدواری کرد ملت ایران با اتکا به خداوند و همبستگی، مسیر پیشرفت و سربلندی را با موفقیت طی کنند.