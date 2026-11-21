گروه استان‌ها ـ معاون هماهنگ‌کننده سپاه مریوان از برگزاری آزمون‌های علمی رایگان «برپا» ویژه دانش‌آموزان پایه ششم تا یازدهم در دو پایگاه علمی خواهران و برادران این شهرستان خبر داد.

سرهنگ «منصور لطیفی» معاون هماهنگ‌کننده سپاه شهرستان مریوان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان اظهار کرد: آزمون‌های علمی «برپا» به همت معاونت علمی و پژوهشی سپاه مریوان و با هدف ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان برگزار شد.

وی افزود: این آزمون‌ها در دو پایگاه علمی شهید عثمان جهانی و شهیده فاطمه اسدی، ویژه دانش‌آموزان داوطلب از پایه ششم تا یازدهم برگزار شد.





معاون هماهنگ‌کننده سپاه مریوان با اشاره به اهداف برگزاری این آزمون‌ها گفت: آشنایی دانش‌آموزان با نحوه برگزاری آزمون‌های علمی و ایجاد عدالت آموزشی برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار از مهم‌ترین اهداف این برنامه است.

لطیفی ادامه داد: برگزاری این آزمون‌ها فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌های علمی دانش‌آموزان و کمک به تقویت توان علمی آنان فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در روزهای آینده نیز آزمون‌های دیگری با هدف ارتقای تحصیلی، افزایش توان علمی دانش‌آموزان و آشنایی بیشتر آنان با آزمون‌های علمی، توسط پایگاه‌های علمی و پژوهشی سپاه شهرستان مریوان برگزار خواهد شد.