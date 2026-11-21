گروه استان‌ها ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان از تغییر رویکرد استان در تولید ادوات کشاورزی خبر داد و گفت: سیاست ما توقف تولید ادوات خاک‌برگردان و حمایت از تولید تجهیزات کشاورزی حفاظتی و کم‌خاک‌ورزی است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، «سعدی نقشبندی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان اظهار کرد: برای ایجاد کارگاه‌های تولید ادوات کشاورزی در استان محدودیتی وجود ندارد، اما نوع فعالیت این واحدها باید با سیاست‌های کلان حفاظت از منابع خاک همخوانی داشته باشد.

وی افزود: رویکرد جدید استان بر توسعه کشاورزی حفاظتی متمرکز است؛ شیوه‌ای که در آن با استفاده از ادوات مناسب، از زیرورو شدن لایه‌های خاک جلوگیری شده و عملیات کشاورزی با حداقل خاک‌ورزی انجام می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان دهگلان در تولید ادوات کشاورزی گفت: در جلسات کارگروه زیربنایی، دیواندره دو واحد تولیدی که پیش‌تر مجوز دریافت کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برای تغییر مسیر فعالیت آن‌ها به سمت تولید ادوات کم‌خاک‌ورزی و حفاظتی، استعلام‌های لازم انجام شود.

نقشبندی درباره نحوه تأمین زمین برای استقرار واحدهای صنعتی نیز تصریح کرد: اولویت نخست استان، استقرار صنایع در شهرک‌های صنعتی است و ابتدا باید از شرکت شهرک‌های صنعتی درباره امکان تأمین زمین استعلام شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت نبود زمین در شهرک‌های صنعتی، سایر ظرفیت‌های قانونی برای تأمین زمین بررسی می‌شود؛ البته واگذاری اراضی واقع در حریم شهرها باید با رعایت ضوابط قانونی، کاربری‌های مصوب و تشریفات مربوط از جمله برگزاری مزایده انجام شود.