رئیس سازمان جهادکشاورزی کردستان خبر داد؛
تولید ادوات خاکبرگردان در کردستان متوقف میشود
گروه استانها ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان از تغییر رویکرد استان در تولید ادوات کشاورزی خبر داد و گفت: سیاست ما توقف تولید ادوات خاکبرگردان و حمایت از تولید تجهیزات کشاورزی حفاظتی و کمخاکورزی است.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «سعدی نقشبندی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان، در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان اظهار کرد: برای ایجاد کارگاههای تولید ادوات کشاورزی در استان محدودیتی وجود ندارد، اما نوع فعالیت این واحدها باید با سیاستهای کلان حفاظت از منابع خاک همخوانی داشته باشد.
وی افزود: رویکرد جدید استان بر توسعه کشاورزی حفاظتی متمرکز است؛ شیوهای که در آن با استفاده از ادوات مناسب، از زیرورو شدن لایههای خاک جلوگیری شده و عملیات کشاورزی با حداقل خاکورزی انجام میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به ظرفیتهای شهرستان دهگلان در تولید ادوات کشاورزی گفت: در جلسات کارگروه زیربنایی، دیواندره دو واحد تولیدی که پیشتر مجوز دریافت کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برای تغییر مسیر فعالیت آنها به سمت تولید ادوات کمخاکورزی و حفاظتی، استعلامهای لازم انجام شود.
نقشبندی درباره نحوه تأمین زمین برای استقرار واحدهای صنعتی نیز تصریح کرد: اولویت نخست استان، استقرار صنایع در شهرکهای صنعتی است و ابتدا باید از شرکت شهرکهای صنعتی درباره امکان تأمین زمین استعلام شود.
وی خاطرنشان کرد: در صورت نبود زمین در شهرکهای صنعتی، سایر ظرفیتهای قانونی برای تأمین زمین بررسی میشود؛ البته واگذاری اراضی واقع در حریم شهرها باید با رعایت ضوابط قانونی، کاربریهای مصوب و تشریفات مربوط از جمله برگزاری مزایده انجام شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.