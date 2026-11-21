گروه استان‌ها - ورود باشگاه روژ میوه زریبار مریوان به موضوع تغییر فرماندار این شهرستان، پرسش‌های جدی درباره مرز فعالیت ورزشی و مداخله در مناسبات سیاسی و مدیریتی ایجاد کرده است؛ آیا حمایت از ورزش مریوان به معنای حق تعیین تکلیف برای مدیریت سیاسی شهرستان است؟

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، موضوع تغییر فرماندار مریوان ظاهراً وارد مرحله جدی‌تری شده است؛ موضوعی که در چارچوب اختیارات و تصمیمات مدیریتی دولت دنبال می‌شود، اما انتشار بیانیه باشگاه فرهنگی و ورزشی روژ میوه زریبار مریوان در مخالفت با این تغییر، ابعاد تازه‌ای به این ماجرا بخشیده است.

باشگاهی که مأموریت اصلی آن باید توسعه ورزش، حمایت از استعدادهای جوان و حضور موفق در رقابت‌های ورزشی باشد، حالا با انتشار بیانیه‌ای خطاب به استاندار کردستان، عملاً به یکی از بازیگران بحث تغییر فرماندار تبدیل شده و نسبت به این تصمیم موضع‌گیری کرده است.

اینجا یک پرسش اساسی مطرح می‌شود؛ مرز میان مطالبه‌گری ورزشی و ورود به مناسبات سیاسی و مدیریتی کجاست؟

هیچ‌کس منکر حق باشگاه‌های ورزشی برای مطالبه امکانات، حمایت مالی، زیرساخت‌های ورزشی و پیگیری مطالبات ورزشکاران نیست. اتفاقاً چنین مطالبه‌گری‌هایی ضروری و قابل دفاع است؛ اما اینکه یک مجموعه ورزشی، ادامه مدیریت یک فرماندار را به‌عنوان مطالبه خود مطرح کند و برای تغییر احتمالی یک مدیر دولتی خط‌ونشان بکشد، موضوعی متفاوت است که نیازمند تأمل جدی است.

در لیگ NBA، یا ورزش حرفه‌ای جهان، باشگاه‌هایی مانند رئال مادرید، بارسلونا، پاریسن‌زرمن، بایرن‌مونیخ، اینترمیلان و… ممکن است درباره مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی برخی تصمیمات سیاسی اظهارنظر کنند؛ اما آیا تاکنون دیده‌ایم مدیرعامل یک باشگاه، ادامه فعالیت یک فرماندار یا استاندار را به مطالبه رسمی مجموعه ورزشی خود تبدیل کند و از تغییر یک مدیر دولتی به‌عنوان تهدیدی برای آینده ورزش سخن بگوید؟

البته مقایسه صرف باشگاه‌های ایرانی با باشگاه‌های بزرگ اروپایی نمی‌تواند مبنای حقوقی این بحث باشد؛ مسئله اصلی، تفکیک مسئولیت‌ها و جلوگیری از تبدیل ظرفیت ورزش به ابزار فشار در مناسبات مدیریتی است.

مگر ورزش مریوان به یک باشگاه خلاصه می‌شود؟

نکته قابل تأمل دیگر اینکه مریوان تنها با یک باشگاه و یک رشته ورزشی شناخته نمی‌شود.

در حال حاضر باشگاه پتروصنعت مریوان در لیگ دسته اول بسکتبال کشور و باشگاه وارو انرژی مریوان در لیگ دسته اول فوتسال کشور حضور دارند؛ مجموعه‌هایی که تاکنون چنین بیانیه‌ای در مخالفت با تغییر فرماندار منتشر نکرده‌اند.

آیا حمایت از ورزش مریوان صرفاً به معنای حمایت از یک باشگاه خاص است؟ آیا سایر تیم‌ها، ورزشکاران و فعالان ورزشی شهرستان در این معادله دیده شده‌اند؟

مگر مریوان در سال‌های گذشته و در دوره فرمانداران مختلف، فاقد تیم‌های حاضر در رقابت‌های سطح اول کشور بوده است؟ مگر قرار است با تغییر فرماندار، تمام ظرفیت‌های ورزشی شهرستان تعطیل شود و تیم‌های مریوانی از صحنه رقابت‌های کشوری کنار بروند؟

واقعیت این است که توسعه ورزش نباید به حضور یا عدم حضور یک مدیر دولتی گره بخورد. فرماندار بعدی نیز، فارغ از اینکه چه کسی باشد، وظیفه دارد در چارچوب مسئولیت‌های خود از ورزش شهرستان حمایت کند و برای حفظ و تقویت جایگاه مریوان در عرصه ورزش تلاش کند.

ورزش نباید به ابزار فشار مدیریتی تبدیل شود

حمایت از ورزشکاران و باشگاه‌ها وظیفه مسئولان است، اما این حمایت نباید به ابزاری برای تأثیرگذاری بر تصمیمات مدیریتی و انتصابات دولتی تبدیل شود.

اگر هر مجموعه اقتصادی، ورزشی یا اجتماعی بخواهد بر اساس منافع و برداشت‌های خود، درباره ماندن یا رفتن مدیران دولتی موضع تعیین‌کننده بگیرد، چه کسی پاسخگوی تداخل مسئولیت‌ها و شکل‌گیری چنین رویه‌ای خواهد بود؟

باشگاه روژ میوه زریبار نیز اگر دغدغه آینده ورزش مریوان را دارد، بهتر است به‌جای ورود به موضوع تغییر فرماندار، برنامه‌ها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و دستاوردهای ورزشی خود را شفاف کند و مطالباتش را در چارچوبی مشخص و برابر با سایر مجموعه‌های ورزشی دنبال کند.

از حمایت ورزشی تا مطالبه سیاسی؛ پرسش‌هایی که باید پاسخ داده شود

نکته دیگری که نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد، ضرورت شفافیت درباره میزان سرمایه‌گذاری و هزینه‌های انجام‌شده در ورزش مریوان است.

وقتی در یک بیانیه از هزینه‌کرد بیش از ۵۰ میلیارد تومان سخن گفته می‌شود، افکار عمومی حق دارد بداند این رقم دقیقاً در چه بخش‌هایی هزینه شده، چه میزان از آن صرف تیم‌داری، زیرساخت، استعدادیابی و حمایت از ورزشکاران شده و چه دستاورد پایداری برای ورزش شهرستان به همراه داشته است.

همچنین باید روشن شود که آیا این هزینه‌کردها با منابع و امکانات عمومی یا تسهیلات و امتیازات دولتی ارتباطی داشته است یا خیر؛ موضوعی که شفاف‌سازی آن می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند.

در این میان، هرگونه شائبه درباره ارتباط منافع اقتصادی و تجاری با موضع‌گیری‌های مدیریتی نیز نیازمند پاسخ مستند و روشن است.

آیا پشت حمایت از فرماندار، مطالبه اقتصادی دیگری قرار دارد؟

اما این همه ماجرا نیست؛ شدت و شکل موضع‌گیری باشگاه روز میوه زریبار در مخالفت با تغییر فرماندار، پرسش دیگری را نیز در افکار عمومی ایجاد می‌کند.

آیا این همه اصرار بر تداوم مدیریت فعلی صرفاً از سر دغدغه ورزش است یا موضوعات و منافع دیگری نیز در میان است؟

امیدواریم این حمایت پرحرارت و این همه سر و دست شکستن برای جلوگیری از تغییر فرماندار، ارتباطی با تلاش برای هموارسازی مسیر واردات موز از بازارچه کولبری خانم‌شیخان نداشته باشد؛ موضوعی که اگر ارتباطی با این موضع‌گیری داشته باشد، قطعاً نیازمند شفاف‌سازی است.

بدیهی است واردات قانونی کالا، فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری هیچ اشکالی ندارد؛ اما اگر قرار باشد حمایت از یک مدیر دولتی با انتظارات و مطالبات اقتصادی گره بخورد، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک حمایت ورزشی تلقی کرد.

در این میان، افکار عمومی حق دارد بداند پشت این بیانیه چه مطالباتی قرار دارد و آیا موضوع صرفاً حمایت از ورزش مریوان است یا انتظارات دیگری نیز وجود دارد؟

حاج عثمان مرادی که روزگاری فعالیت خود را از موزفروشی با وانت در کنار خیابان آغاز کرده و امروز در جایگاه مدیریت یک مجموعه ورزشی قرار گرفته است، بیش از هر کسی می‌تواند با شفاف‌سازی درباره این پرسش‌ها به افکار عمومی پاسخ دهد.

این مطالبه نه مخالفت با فعالیت اقتصادی است و نه زیر سؤال بردن سرمایه‌گذاری در ورزش؛ بلکه تأکید بر یک اصل روشن است: منافع ورزشی، اقتصادی و مدیریتی نباید در سایه یکدیگر پنهان بمانند.

باشگاه روژ میوه زریبار حق دارد از عملکرد فرماندار فعلی حمایت کند، همان‌طور که هر شهروند یا مجموعه‌ای می‌تواند نظر خود را درباره عملکرد مسئولان بیان کند؛ اما حمایت از یک مدیر با تلاش برای اثرگذاری بر تصمیمات انتصابی دولت دو موضوع متفاوت است.

مریوان نه ملک شخصی یک مدیر است، نه متعلق به یک باشگاه و نه آینده ورزش آن باید به ماندن یا رفتن یک فرماندار وابسته باشد.

انتظار می‌رود مسئولان شهرستان و استان نیز اجازه ندهند ظرفیت اقتصادی و ورزشی مجموعه‌ها به اهرمی برای تأثیرگذاری خارج از چارچوب بر تصمیمات مدیریتی تبدیل شود.