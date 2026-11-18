گروه استان‌ها - نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس هشدار داد که انتخاب مدیران باید بر پایه تخصص، تجربه و شایستگی باشد، نه ملاحظات سیاسی و جناحی و وزارت کشور باید در این زمینه پاسخگو باشد.

«امید کریمیان» نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان اظهار کرد: یکی از ابهامات جدی در عملکرد وزارت کشور، نبود شاخص‌های شفاف و مستند برای ارزیابی عملکرد استانداران است؛ به‌گونه‌ای که گاهی فهرست‌هایی از استانداران برتر در فضای مجازی منتشر می‌شود، اما مشخص نیست این رتبه‌بندی‌ها بر اساس چه معیارهایی انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مؤثر بر شهرداری‌ها افزود: وزارت کشور باید مشخص کند برای مقابله با تخلفات، سوءمدیریت و ناکارآمدی در مجموعه مدیریت شهری چه اقدامات عملی انجام داده و چه برنامه‌ای برای برخورد با مدیران متخلف دارد.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس، گسترش حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی را از دیگر چالش‌های جدی دانست و خواستار ارائه برنامه‌ای عملیاتی برای ساماندهی این مناطق و جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی شد.

انتخاب مدیران باید بر پایه تخصص باشد، نه ملاحظات سیاسی

وی همچنین با انتقاد از برخی انتصابات در وزارت کشور و استانداری‌ها تصریح کرد: انتخاب مدیران باید بر پایه تخصص، تجربه و شایستگی باشد، نه ملاحظات سیاسی و جناحی و وزارت کشور باید در این زمینه پاسخگو باشد و معیارهای خود را به‌صورت شفاف اعلام کند.

کریمیان پاسخگویی به مطالبات مردم، ارتقای امنیت اجتماعی، مقابله با افزایش جرائم و تقویت اعتماد عمومی را از دیگر مسئولیت‌های مهم وزارت کشور برشمرد و یادآور شد: مردم باید نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرایی را در زندگی روزمره خود احساس کنند و ارائه گزارش‌های کلی به‌تنهایی کافی نیست.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت نظارت بر واردات کالا در استان‌های مرزی خاطرنشان کرد: تصمیمات مربوط به این حوزه باید شفاف و ضابطه‌مند باشد تا از شکل‌گیری رانت، ایجاد امتیازات ویژه و تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود.

از ضعف نظارت بر استانداران و فرمانداران تا ناکارآمدی در مدیریت بحران!

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های تابعه وزارت کشور افزود: باید سازوکار مشخصی برای رسیدگی به شکایات و مطالبات مردم وجود داشته باشد تا شهروندان بتوانند مسائل خود را از مسیرهای مؤثر پیگیری کنند.

وی ضعف نظارت بر استانداران و فرمانداران، ناکارآمدی در مدیریت بحران و مشکلات حوزه شهری را از جمله محورهای جدی انتقاد به عملکرد وزارت کشور عنوان کرد و خواستار پاسخگویی وزیر کشور و ارائه برنامه‌ای عملیاتی برای رفع این مشکلات شد.

کریمیان در پایان همچنین گفت: در صورت اصلاح نشدن روند فعلی و تداوم ضعف‌های مدیریتی و نظارتی، از ابزارهای قانونی و نظارتی مجلس استفاده خواهیم کرد و پیگیری استیضاح وزیر کشور را نیز در دستور کار قرار خواهیم داد.