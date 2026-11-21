گروه استان‌ها - آیین نواختن زنگ بسیج با حضور فرماندهان نظامی و مسئولان محلی در مدرسه پسرانه شاهد مریوان برگزار شد؛ مراسمی که با هدف ترویج فرهنگ بسیجی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری در میان دانش‌آموزان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، آیین نواختن زنگ بسیج در مدرسه پسرانه شاهد مریوان با حضور فرماندهان یگان‌های نظامی، مسئولان محلی و کادر آموزشی این مدرسه برگزار شد.

این مراسم با هدف ترویج فرهنگ بسیجی، تقویت روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری و آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با ارزش‌های ملی و انقلابی برگزار شد.





در این آیین، دانش‌آموزان مدرسه شاهد با گرامیداشت فرهنگ بسیجی و تجدید میثاق با آرمان‌های ملی، بر نقش خود در مسیر پیشرفت کشور و خدمت به میهن تأکید کردند.

برگزاری این برنامه در مدارس، فرصتی برای آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ بسیج و تقویت روحیه مشارکت، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان دانش‌آموزان به شمار می‌رود.