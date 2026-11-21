تابناک گزارش میدهد؛
نواختن زنگ بسیج در مدرسه شاهد مریوان + فیلم
گروه استانها - آیین نواختن زنگ بسیج با حضور فرماندهان نظامی و مسئولان محلی در مدرسه پسرانه شاهد مریوان برگزار شد؛ مراسمی که با هدف ترویج فرهنگ بسیجی و تقویت روحیه مسئولیتپذیری در میان دانشآموزان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، آیین نواختن زنگ بسیج در مدرسه پسرانه شاهد مریوان با حضور فرماندهان یگانهای نظامی، مسئولان محلی و کادر آموزشی این مدرسه برگزار شد.
این مراسم با هدف ترویج فرهنگ بسیجی، تقویت روحیه ایثار و مسئولیتپذیری و آشنایی بیشتر دانشآموزان با ارزشهای ملی و انقلابی برگزار شد.
در این آیین، دانشآموزان مدرسه شاهد با گرامیداشت فرهنگ بسیجی و تجدید میثاق با آرمانهای ملی، بر نقش خود در مسیر پیشرفت کشور و خدمت به میهن تأکید کردند.
برگزاری این برنامه در مدارس، فرصتی برای آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ بسیج و تقویت روحیه مشارکت، همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی در میان دانشآموزان به شمار میرود.
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