گروه استان‌ها - آیین جشن تکلیف ۴ هزار دانش‌آموز دختر سنندجی با حضور مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، مسئولان استانی، امام جمعه سنندج، معلمان و خانواده‌ها در ورزشگاه ۲۲ گولان برگزار شد؛ مراسمی که بر نقش خانواده، مدرسه و آموزه‌های دینی در تربیت نسل آینده تأکید داشت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، ورزشگاه ۲۲ گولان سنندج صبح امروز میزبان آیین جشن تکلیف ۴ هزار دانش‌آموز دختر بود؛ دخترانی که با رسیدن به سن تکلیف، فصل تازه‌ای از زندگی دینی خود را آغاز کردند و در این مراسم، با بخشی از مسئولیت‌ها و وظایف شرعی خود آشنا شدند.

این مراسم با حضور میکاییل باقری، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، سید فواد حسینی مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، ماموستا فایق رستمی امام جمعه سنندج و جمعی از مدیران، معلمان و خانواده‌های دانش‌آموزان برگزار شد.

خانواده و مدرسه؛ دو رکن اصلی تربیت دینی

«سید فواد حسینی» ، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان، در این مراسم با اشاره به جایگاه نماز در تربیت نسل نوجوان، توسعه فرهنگ نمازخوانی و تقویت ارتباط دانش‌آموزان با این فریضه الهی را از محورهای مهم برنامه‌های تربیتی مدارس استان عنوان کرد.

وی جشن تکلیف را فرصتی نمادین برای توجه دادن دانش‌آموزان به مرحله جدیدی از زندگی دانست و اظهار کرد: برنامه‌های مشابه با هدف تقویت باورهای دینی و آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با مسئولیت‌های شرعی در مدارس سراسر استان برگزار خواهد شد.

حسینی با تأکید بر نقش خانواده‌ها و معلمان در شکل‌گیری شخصیت اخلاقی و معنوی دانش‌آموزان افزود: همراهی والدین و تلاش معلمان، به‌ویژه آموزگاران دوره ابتدایی، در نهادینه کردن ارزش‌های دینی در وجود کودکان اهمیت فراوانی دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین نماز را فرصتی برای شکرگزاری و ارتباط با پروردگار دانست و از خانواده‌ها، مدیران مدارس، مربیان پرورشی و عوامل اجرایی برگزاری مراسم قدردانی کرد.

ایمان و محبت الهی؛ پایه‌های زندگی معنوی

ماموستا «فایق رستمی» ، امام جمعه سنندج نیز در این آیین، تقویت ایمان و شناخت عمیق‌تر آموزه‌های اسلامی را از ضرورت‌های تربیت نسل نوجوان برشمرد و گفت: محبت خداوند، اعتقاد به پروردگار و پایبندی به سیره پیامبر اکرم(ص) ، انسان را در مسیر سعادت و کمال قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه رسیدن به سن تکلیف آغاز دوره‌ای تازه از مسئولیت‌پذیری دینی است، بر ضرورت آشنایی دانش‌آموزان با فلسفه و حکمت دستورات اسلامی تأکید کرد.

امام جمعه سنندج، شهادتین و اعتقاد قلبی به یگانگی خداوند و رسالت پیامبر اسلام(ص) را اساس باورهای اسلامی دانست و اظهار کرد: تقویت ارتباط معنوی با پروردگار، زمینه‌ساز آرامش روحی، افزایش معرفت دینی و دوری از وسوسه‌های شیطانی است.

ماموستا رستمی همچنین با اشاره به آثار اجتماعی ایمان و پایبندی به ارزش‌های اسلامی، گسترش برادری، همبستگی و اتحاد را از نتایج توجه به آموزه‌های دینی دانست و از تلاش معلمان و مجموعه آموزش و پرورش در مسیر تربیت اخلاقی و معنوی دانش‌آموزان تقدیر کرد.

فرصتی برای جبران اشتباهات و تقویت رفتارهای نیک

«میکاییل باقری» ، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش نیز در بخش دیگری از این مراسم، با زبانی متناسب با سن دانش‌آموزان به تشریح مفهوم ثبت اعمال و فرصت انسان برای بازگشت از اشتباهات پرداخت.

وی با اشاره به رحمت و مهربانی خداوند اظهار کرد: در آموزه‌های دینی بر این موضوع تأکید شده است که خداوند برای انسان فرصت جبران خطاها و بازگشت از رفتارهای نادرست را فراهم می‌کند.

باقری در توضیح مأموریت فرشتگان ثبت‌کننده اعمال گفت: فرشتگان در ثبت کارهای نادرست انسان شتاب نمی‌کنند و به او فرصت می‌دهند تا در صورت پشیمانی، از اشتباه خود بازگردد و آن را جبران کند.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با دعوت از دانش‌آموزان به انجام کارهای نیک و پرهیز از رفتارهای نادرست، ابراز امیدواری کرد که دفتر اعمال آنان سرشار از کارهای شایسته و پسندیده باشد.

وی همچنین رسیدن به سن تکلیف را نقطه عطفی در مسیر رشد معنوی دختران دانست و بر اهمیت برگزاری برنامه‌های فرهنگی و تربیتی برای آشنایی آنان با احکام و مسئولیت‌های شرعی تأکید کرد.

جشن تکلیف ۴ هزار دانش‌آموز دختر سنندجی در حالی برگزار شد که نقش‌آفرینی خانواده‌ها، مدارس و نهادهای فرهنگی در تبدیل این مناسبت نمادین به فرصتی برای آموزش عملی نماز، اخلاق و مسئولیت‌پذیری دینی، از موضوعات مورد تأکید سخنرانان این مراسم بود.