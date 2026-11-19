گروه استان‌ها - معاون تعلیم و تربیت سپاه بیت‌المقدس کردستان از اجرای برنامه‌های گسترده قرآنی در شهرستان‌های استان همزمان با هفته بسیج خبر داد و گفت: پویش «قرآن، کتاب مقاومت» ، ترویج هفت آیه مقاومت و توسعه طرح سه‌شنبه‌های قرآنی از مهم‌ترین محورهای این برنامه‌هاست.

گسترش سه‌شنبه‌های قرآنی و اجرای پویش قرآن، کتاب مقاومت در کردستان

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، ماموستا سعیدیان، معاون تعلیم و تربیت سپاه بیت‌المقدس کردستان، در جلسه مدیریت برنامه‌های قرآنی استان که با حضور نمایندگان دستگاه‌های فرهنگی و قرآنی در سنندج برگزار شد، بر ضرورت تقویت همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی برای توسعه فعالیت‌های قرآنی تأکید کرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری محافل گسترده قرآنی در شهرستان‌های استان همزمان با هفته بسیج اظهار کرد: اجرای پویش «قرآن، کتاب مقاومت» ، ترویج هفت آیه مقاومت و توسعه طرح «سه‌شنبه‌های قرآنی» از محورهای اصلی برنامه‌های قرآنی کردستان است.

معاون تعلیم و تربیت سپاه بیت‌المقدس کردستان افزود: تحقق اهداف این برنامه‌ها نیازمند مشارکت جدی دستگاه‌های فرهنگی و قرآنی و هماهنگی بیشتر میان مجموعه‌های مسئول است.

سعیدیان با اشاره به برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی مدیران قرآنی استان خاطرنشان کرد: اگرچه تاکنون نشست‌هایی برای تبادل نظر و هماهنگی میان مسئولان این حوزه برگزار شده، اما همچنان برای گسترش فعالیت‌های قرآنی در سطح استان به تلاش بیشتر و همکاری گسترده‌تر دستگاه‌ها نیاز است.

وی ابراز امیدواری کرد با تقویت تعامل میان نهادهای فرهنگی و قرآنی، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در هفته بسیج با گستره و اثرگذاری بیشتری در شهرستان‌های کردستان اجرا شود.