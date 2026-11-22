تابناک گزارش میدهد؛
واژگونی پژو ۴۰۵ در اتوبان همدان ـ سنندج در محدوده شهر قروه
گروه استانها - یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در اتوبان همدان ـ سنندج، حدفاصل میدان شورا تا میدان امیرکبیر شهرستان قروه، به دلیل سرعت بسیار بالا واژگون شد؛ حادثهای که خوشبختانه بدون تلفات جانی و مصدومیت همراه بود.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در اتوبان همدان ـ سنندج، حدفاصل میدان شورا تا میدان امیرکبیر شهرستان قروه، دچار واژگونی شد.
بر اساس اظهارات پلیس راهنمایی و رانندگی حاضر در صحنه، سرعت غیرمجاز و بسیار بالای خودرو عامل وقوع این حادثه بوده است.
خوشبختانه این حادثه بدون تلفات جانی و مصدومیت همراه بود و سرنشینان خودرو از این واژگونی جان سالم به در بردند.
این حادثه بار دیگر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی را یادآور میشود؛ چراکه سرعت غیرمجاز میتواند در چند لحظه، حوادثی ناگوار و جبرانناپذیر رقم بزند.
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