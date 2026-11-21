گروه استان‌ها ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در فرآیند صدور مجوز و واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران، گفت: تمامی ملاحظات فنی، زیرساختی و قانونی باید پیش از تصویب طرح‌ها بررسی شود تا سرمایه‌گذاران در مراحل بعدی، به‌ویژه در کمیسیون ماده ۲۱، با بن‌بست مواجه نشوند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، «ارسلان ازهاری»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به مشکلات برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: گاهی طرح‌ها در کارگروه‌های تخصصی بررسی و تصویب می‌شوند، اما هنگام تأمین زمین و طی مراحل قانونی، به دلیل نادیده گرفتن برخی ملاحظات زیرساختی با مشکل مواجه می‌شوند.

وی با اشاره به نمونه‌ای از طرح‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان سقز افزود: در این طرح، با وجود طی مراحل اداری و اختصاص زمین دولتی، موضوع نحوه اتصال به شبکه و ظرفیت زیرساختی مورد توجه قرار نگرفته بود و همین مسئله روند اجرای طرح را با چالش مواجه کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان تأکید کرد: لازم است پیش از صدور مجوز و تصویب هرگونه طرح، ظرفیت اتصال به شبکه و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز به‌صورت دقیق بررسی شود تا از ایجاد موانع در مراحل اجرایی جلوگیری شود.

ازهاری همچنین با اشاره به موضوع واگذاری زمین‌های واقع در حریم شهرها گفت: باید کاربری اراضی و پهنه‌های مستعد سرمایه‌گذاری در سطح استان از ابتدا مشخص شود تا متقاضیان بدانند برای اجرای طرح خود در چه محدوده‌ای امکان دریافت زمین و مجوز دارند.

وی ادامه داد: تعیین کاربری پس از صدور مجوز یا موکول کردن واگذاری زمین به فرآیندهای بعدی مانند فراخوان و مزایده، می‌تواند موجب سردرگمی و ایجاد دوگانگی در مسیر سرمایه‌گذاری شود.

وی در پایان خواستار بررسی دقیق‌تر طرح‌های سرمایه‌گذاری در مراحل کارشناسی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی شد و تصریح کرد: هدف باید کاهش موانع اداری، تسهیل فرآیند واگذاری زمین و فراهم کردن زمینه اجرای سریع‌تر طرح‌های سرمایه‌گذاری در استان باشد.