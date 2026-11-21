معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار کردستان تأکید کرد؛
ضرورت رفع موانع واگذاری زمین به سرمایهگذاران
گروه استانها ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در فرآیند صدور مجوز و واگذاری زمین به سرمایهگذاران، گفت: تمامی ملاحظات فنی، زیرساختی و قانونی باید پیش از تصویب طرحها بررسی شود تا سرمایهگذاران در مراحل بعدی، بهویژه در کمیسیون ماده ۲۱، با بنبست مواجه نشوند.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «ارسلان ازهاری»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به مشکلات برخی طرحهای سرمایهگذاری اظهار کرد: گاهی طرحها در کارگروههای تخصصی بررسی و تصویب میشوند، اما هنگام تأمین زمین و طی مراحل قانونی، به دلیل نادیده گرفتن برخی ملاحظات زیرساختی با مشکل مواجه میشوند.
وی با اشاره به نمونهای از طرحهای سرمایهگذاری در شهرستان سقز افزود: در این طرح، با وجود طی مراحل اداری و اختصاص زمین دولتی، موضوع نحوه اتصال به شبکه و ظرفیت زیرساختی مورد توجه قرار نگرفته بود و همین مسئله روند اجرای طرح را با چالش مواجه کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان تأکید کرد: لازم است پیش از صدور مجوز و تصویب هرگونه طرح، ظرفیت اتصال به شبکه و سایر زیرساختهای مورد نیاز بهصورت دقیق بررسی شود تا از ایجاد موانع در مراحل اجرایی جلوگیری شود.
ازهاری همچنین با اشاره به موضوع واگذاری زمینهای واقع در حریم شهرها گفت: باید کاربری اراضی و پهنههای مستعد سرمایهگذاری در سطح استان از ابتدا مشخص شود تا متقاضیان بدانند برای اجرای طرح خود در چه محدودهای امکان دریافت زمین و مجوز دارند.
وی ادامه داد: تعیین کاربری پس از صدور مجوز یا موکول کردن واگذاری زمین به فرآیندهای بعدی مانند فراخوان و مزایده، میتواند موجب سردرگمی و ایجاد دوگانگی در مسیر سرمایهگذاری شود.
وی در پایان خواستار بررسی دقیقتر طرحهای سرمایهگذاری در مراحل کارشناسی و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی شد و تصریح کرد: هدف باید کاهش موانع اداری، تسهیل فرآیند واگذاری زمین و فراهم کردن زمینه اجرای سریعتر طرحهای سرمایهگذاری در استان باشد.
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