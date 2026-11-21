گروه استان‌ها - رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی و مدیریت حوادث استان کردستان از ثبت ۹ هزار و ۷۸۴ خدمت در اورژانس پیش‌بیمارستانی ۱۱۵ طی آبان‌ماه خبر داد و گفت: در این مدت ۶ هزار و ۱۸۸ بیمار به مراکز درمانی منتقل شدند و ۳ هزار و ۵۹۶ مورد نیز مشاوره تلفنی به شهروندان ارائه شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «بابک هدائی» ، رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی و مدیریت حوادث استان، از ارائه ۹ هزار و ۷۸۴ خدمت توسط نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی ۱۱۵ در فاصله اول تا ۳۰ آبان‌ماه خبر داد.

وی با تشریح عملکرد این مجموعه اظهار کرد: از مجموع خدمات ثبت‌شده، ۶ هزار و ۱۸۸ مورد به اعزام بیماران و مصدومان به مراکز درمانی اختصاص داشت و در ۳ هزار و ۵۹۶ مورد نیز کارشناسان اورژانس از طریق مشاوره تلفنی به تماس‌های شهروندان پاسخ دادند.

هدائی با اشاره به آمار مأموریت‌های انجام‌شده افزود: یک‌هزار و ۵۰۰ مورد از مأموریت‌ها مربوط به حوادث ترومایی، ۶۱۱ مورد مربوط به بیماران قلبی و ۳۴۰ مورد نیز به مشکلات تنفسی اختصاص داشته است.

به گفته رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی کردستان، در همین بازه زمانی ۱۱۲ مأموریت مرتبط با مشکلات مغزی، ۱۰۵ مورد مربوط به بیماران دیابتی و ۱۲۷ مورد نیز در ارتباط با مسمومیت‌ها به ثبت رسیده است.

وی همچنین از انجام چهار مورد زایمان موفق در جریان مأموریت‌های اورژانس ۱۱۵ خبر داد و سایر خدمات ارائه‌شده را مرتبط با طیف متنوعی از فوریت‌های پزشکی عنوان کرد.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی و مدیریت حوادث کردستان با تأکید بر اهمیت سرعت عمل در ارائه خدمات اورژانسی خاطرنشان کرد: پاسخگویی به‌موقع به تماس‌های مردمی و هماهنگی میان نیروهای عملیاتی و کارشناسان دیسپچ، نقش مهمی در مدیریت مأموریت‌ها و کمک‌رسانی مؤثر به بیماران و مصدومان دارد.

هدائی در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان اورژانس ۱۱۵، بر ضرورت افزایش آمادگی نیروها و استمرار خدمات‌رسانی سریع و مؤثر به شهروندان تأکید کرد.