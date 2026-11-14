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ثبت ۲ هزار و ۲۵۵ خدمت در اورژانس ۱۱۵ کردستان طی یک هفته

گروه استان‌ها - رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی و مدیریت حوادث استان کردستان از انجام یک‌هزار و ۳۷۱ مأموریت اورژانسی و ارائه ۸۸۴ مشاوره تلفنی به شهروندان در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۲ آبان‌ماه خبر داد.

کد خبر: 4201702تاریخ انتشار: 30 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «بابک هدائی» رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی و مدیریت حوادث استان کردستان، از ثبت ۲ هزار و ۲۵۵ خدمت در اورژانس پیش‌بیمارستانی ۱۱۵ استان طی یک هفته خبر داد و گفت: در این مدت، یک‌هزار و ۳۷۱ مأموریت عملیاتی انجام و ۸۸۴ مورد مشاوره تلفنی به شهروندان ارائه شده است.

وی ضمن تشریح عملکرد اورژانس پیش‌بیمارستانی استان در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۲ آبان‌ماه اظهار کرد: این خدمات با تلاش کارشناسان عملیاتی اورژانس و نیروهای دیسپچ (مرکز ارتباطات و هدایت عملیات) به شهروندان ارائه شده است.

هدائی با اشاره به نوع مأموریت‌های ثبت‌شده افزود: از مجموع مأموریت‌های انجام‌شده، ۲۹۵ مورد مربوط به حوادث ترومایی، ۱۲۷ مورد بیماران قلبی، ۸۷ مورد مشکلات تنفسی، ۲۰ مورد حوادث مغزی، ۳۶ مورد بیماران دیابتی و ۲۵ مورد نیز مربوط به مسمومیت بوده است.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی و مدیریت حوادث استان کردستان با تأکید بر اهمیت سرعت عمل در خدمات اورژانسی تصریح کرد: ارائه خدمات سریع و به‌موقع به بیماران و مصدومان، به‌ویژه در شرایط بحرانی، از اولویت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی است و هماهنگی میان نیروهای عملیاتی و کارشناسان دیسپچ نقش مهمی در مدیریت مأموریت‌ها و پاسخگویی به تماس‌های مردمی دارد.

هدائی در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان اورژانس ۱۱۵ استان، بر ضرورت حفظ آمادگی عملیاتی نیروها، ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی سریع به نیازهای فوریت‌های پزشکی شهروندان تأکید کرد.

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برچسب ها

فوریت های پزشکیاورژانس کردستانبابک هدائی

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