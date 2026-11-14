احیای جایگاه جهانی فرش کردستان در گرو ساماندهی و حمایت هدفمند

گروه استان‌ها - معاون اقتصادی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت بازگرداندن فرش دستبافت استان به جایگاه گذشته خود، تعدد متولیان، پراکندگی حمایت‌ها و ضعف در انتقال مهارت‌های بومی را از چالش‌های این صنعت دانست و از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و حمایت از طرح‌های پژوهشی در حوزه فرش خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «ارسلان ازهاری» ، معاون اقتصادی استاندار کردستان، در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی کمیته فرش دستبافت استان که در سنندج برگزار شد، فرش را یکی از میراث‌های ارزشمند فرهنگی و اقتصادی کردستان دانست و بر ضرورت احیای جایگاه این صنعت در بازارهای داخلی و جهانی تأکید کرد.

وی با اشاره به شهرت جهانی فرش کردستان اظهار کرد: فرش‌های بیجار و سنندج به واسطه کیفیت، طرح و نقش منحصربه‌فرد خود از ظرفیت‌های مهم استان به شمار می‌روند و باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه بازگشت این صنعت به جایگاه واقعی آن فراهم شود.

ازهاری با بیان اینکه صنعت فرش کردستان در دوره‌هایی از رونق قابل توجهی برخوردار بوده است، افزود: این صنعت با فراز و نشیب‌های متعددی مواجه شده و احیای آن نیازمند هماهنگی، برنامه‌ریزی و حمایت هدفمند است.

معاون اقتصادی استاندار کردستان، تعدد دستگاه‌های اجرایی و متولیان حوزه فرش را یکی از مشکلات اساسی این بخش عنوان کرد و گفت: لازم است مجموعه‌ای منسجم مسئولیت هماهنگی و نظارت بر حوزه‌های آموزش، تولید، بازاریابی، فروش و سایر فعالیت‌های مرتبط با فرش را بر عهده بگیرد تا از موازی‌کاری و پراکندگی اقدامات جلوگیری شود.

وی همچنین بر ضرورت حفظ و انتقال مهارت‌های سنتی تأکید کرد و با اشاره به از بین رفتن بخشی از دانش و تجربه استادکاران و بافندگان قدیمی اظهار داشت: باید برای انتقال این تخصص‌ها به نسل جدید برنامه‌ریزی شود تا با درگذشت استادکاران، هنرها و مهارت‌های بومی استان به فراموشی سپرده نشود.

ازهاری در ادامه، ساماندهی تسهیلات حوزه فرش، اشتغال و مشاغل خانگی را ضروری دانست و تصریح کرد: حمایت‌های مالی دستگاه‌های مختلف باید به‌صورت متمرکز و هدفمند انجام شود و افراد فعال در این حوزه به‌درستی شناسایی و صحت‌سنجی شوند تا منابع در اختیار متقاضیان واقعی قرار گیرد.

وی استفاده از ظرفیت نمایشگاه‌ها برای توسعه بازار فرش کردستان را از دیگر برنامه‌های مورد تأکید دانست و از آمادگی استان برای برگزاری نمایشگاه‌های فصلی خبر داد.

به گفته معاون اقتصادی استاندار، این نمایشگاه‌ها می‌توانند در قالب جشنواره برگزار شوند تا علاوه بر معرفی توانمندی‌ها و محصولات تولیدکنندگان استان، زمینه افزایش فروش، آشنایی بیشتر مردم با هنر فرش‌بافی کردستان و رونق گردش مالی این صنعت فراهم شود.

معاون اقتصادی استاندار کردستان همچنین از آمادگی برای حمایت از طرح‌های پژوهشی تحول‌آفرین در حوزه فرش خبر داد و گفت: یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در قالب اعتبارات پژوهشی پیش‌بینی شده است و در صورت ارائه طرح‌های مشخص و کاربردی که بتوانند به تحول در صنعت فرش کمک کنند، امکان استفاده از این ظرفیت برای اجرای آنها وجود دارد.

احیای صنعت فرش کردستان، علاوه بر حمایت مالی، نیازمند تعیین متولی مشخص، ساماندهی زنجیره تولید و فروش، حفظ مهارت‌های بومی و ایجاد بازار پایدار برای تولیدکنندگان است؛ موضوعاتی که تحقق آنها می‌تواند زمینه بازگشت فرش بیجار و سنندج به جایگاه شایسته خود را فراهم کند.