گروه استان‌ها - فرماندار شهرستان سروآباد با تأکید بر ضرورت استفاده هدفمند از تسهیلات دهیاری‌ها گفت: دهیاران به‌جای خرید تجهیزات کم‌بازده و تکراری، باید با خلاقیت و نوآوری به سمت کارآفرینی، اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد پایدار در روستاها حرکت کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «فیروز عارفی» در نشست دهیاران شهرستان سروآباد با حضور قربانی، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و امید کریمیان، نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اقدامات و ابتکارات ارزشمندی در حوزه دهیاری‌های شهرستان انجام شده که بسیاری از آن‌ها در بازدیدهای میدانی قابل مشاهده است و ظرفیت الگوبرداری در سطح کشور را دارد.

وی با قدردانی از حضور معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در روستاهای سروآباد افزود: بازدید میدانی و مشاهده مستقیم اقدامات دهیاران، فرصت مناسبی برای شناخت ظرفیت‌ها و بررسی نیازهای واقعی مناطق روستایی است.

فرماندار سروآباد با اشاره به حمایت‌های در نظر گرفته‌شده برای دهیاری‌های شهرستان تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و همراهی نماینده مردم مریوان و سروآباد، مقرر شده است ۱۲ دهیاری از مساعدت‌های ویژه برخوردار شوند و تعدادی دیگر نیز از طریق حمایت‌های استانی مورد توجه قرار گیرند. همچنین در جریان این سفر برای برخی دهیاری‌های حاضر حمایت‌های مالی پیش‌بینی شد.

عارفی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تصمیم‌های تکراری در مدیریت روستاها گفت: قرار نیست همه دهیاری‌ها یک نوع ماشین‌آلات خریداری کنند یا پروژه‌های مشابهی اجرا کنند؛ بلکه هر روستا باید متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی خود برای توسعه برنامه‌ریزی کند.

وی افزود: تسهیلات اشتغال‌زایی با بازپرداخت پنج‌ساله و نرخ سود پنج درصد، فرصت مناسبی برای ایجاد کسب‌وکار و درآمد پایدار است و دهیاران باید با برنامه‌ریزی دقیق از این ظرفیت استفاده کنند.

عارفی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان در حوزه گردشگری، کشاورزی و صنایع تبدیلی خاطرنشان کرد: سروآباد در تولید محصولاتی همچون انگور، گردو و انجیر ظرفیت بالایی دارد، اما نبود صنایع تبدیلی و امکانات نگهداری موجب شده است کشاورزان در برخی مواقع محصولات خود را با قیمت پایین به فروش برسانند.

وی ادامه داد: ایجاد واحدهای فرآوری و نگهداری محصولات کشاورزی با مشارکت چند دهیاری می‌تواند از هدررفت محصولات جلوگیری کرده و ارزش افزوده بیشتری برای روستاییان ایجاد کند.

فرماندار سروآباد همچنین با اشاره به تجربه خرید برخی ماشین‌آلات توسط دهیاری‌ها اظهار کرد: در مواردی تجهیزات خریداری‌شده به دلیل نبود برنامه مشخص برای بهره‌برداری، بدون استفاده باقی مانده‌اند و هزینه‌های نگهداری و استهلاک نیز به دهیاری‌ها تحمیل شده است.

عارفی در پایان تأکید کرد: دهیاران باید علاوه بر طرح مطالبات و کمبودها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روستاهای خود را نیز معرفی کنند و با نگاهی اقتصادی و خلاقانه، اعتبارات و تسهیلات را به طرح‌هایی اختصاص دهند که در کنار ایجاد اشتغال، بازگشت سرمایه و درآمد پایدار را به همراه داشته باشد.