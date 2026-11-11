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تابناک گزارش میدهد
پیگیری اعتبارات ملی برای توسعه روستاهای سروآباد
گروه استانها - فرماندار سروآباد به همراه نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، با هدف تأمین اعتبارات و تسهیلات ملی، پیگیری اجرای طرحهای عمرانی و تقویت زیرساختهای روستایی این شهرستان را در دستور کار قرار دادند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، فیروز عارفی فرماندار شهرستان سروآباد به همراه امید کریمیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و محمد کیوان بخشدار مرکزی، در دیدار با علی قربانی معاون امور دهیاریهای کشور، مسائل و مطالبات عمرانی روستاهای شهرستان را بررسی کردند.
در این نشست، ظرفیتها و اولویتهای توسعهای روستاهای سروآباد تشریح و راهکارهای جذب و تخصیص اعتبارات ملی، بهرهمندی دهیاریها از تسهیلات ویژه و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مسئولان حاضر در این دیدار با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات روستاییان، استفاده از ظرفیت دستگاههای ملی را گامی مؤثر در راستای تقویت زیرساختها، ارتقای خدمات عمومی و تسریع روند توسعه مناطق روستایی عنوان کردند.
تأمین اعتبارات و جذب منابع ملی از مهمترین پیشنیازهای اجرای طرحهای عمرانی در روستاهاست؛ موضوعی که تحقق آن میتواند به بهبود کیفیت زندگی روستاییان و توزیع متوازن امکانات و خدمات در سطح شهرستان سروآباد کمک کند.
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