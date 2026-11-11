پیگیری اعتبارات ملی برای توسعه روستاهای سروآباد

گروه استان‌ها - فرماندار سروآباد به همراه نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، با هدف تأمین اعتبارات و تسهیلات ملی، پیگیری اجرای طرح‌های عمرانی و تقویت زیرساخت‌های روستایی این شهرستان را در دستور کار قرار دادند.

کردستان ، فیروز عارفی فرماندار شهرستان سروآباد به همراه امید کریمیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و محمد کیوان بخشدار مرکزی، در دیدار با علی قربانی معاون امور دهیاری‌های کشور، مسائل و مطالبات عمرانی روستاهای شهرستان را بررسی کردند. به گزارش خبرنگار تابناک در استان، فیروز عارفی فرماندار شهرستان سروآباد به همراه امید کریمیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و محمد کیوان بخشدار مرکزی، در دیدار با علی قربانی معاون امور دهیاری‌های کشور، مسائل و مطالبات عمرانی روستاهای شهرستان را بررسی کردند.

در این نشست، ظرفیت‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای روستاهای سروآباد تشریح و راهکارهای جذب و تخصیص اعتبارات ملی، بهره‌مندی دهیاری‌ها از تسهیلات ویژه و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مسئولان حاضر در این دیدار با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات روستاییان، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ملی را گامی مؤثر در راستای تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات عمومی و تسریع روند توسعه مناطق روستایی عنوان کردند.

تأمین اعتبارات و جذب منابع ملی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اجرای طرح‌های عمرانی در روستاهاست؛ موضوعی که تحقق آن می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی روستاییان و توزیع متوازن امکانات و خدمات در سطح شهرستان سروآباد کمک کند.