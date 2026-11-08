تابناک گزارش میدهد؛
دومین جشنواره «سیاو چمانه» در سروآباد برنامهریزی میشود + فیلم
گروه استانها - نشست هماهنگی برگزاری دومین دوره جشنواره فرهنگی و هنری «سیاو چمانه» با هدف پاسداشت میراث فرهنگی و معرفی ظرفیتهای هنری سروآباد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، نشست هماهنگی و برنامهریزی برگزاری دومین دوره جشنواره فرهنگی و هنری «سیاو چمانه» به ریاست فیروز عارفی، فرماندار شهرستان سروآباد و با حضور رؤسای دستگاههای اجرایی، مدیران فرهنگی و جمعی از اساتید و صاحبنظران حوزه فرهنگ و هنر برگزار شد.
در این نشست، موضوعاتی از جمله زمانبندی اجرای برنامهها، تقسیم وظایف میان دستگاههای اجرایی و تأمین امکانات و زیرساختهای موردنیاز برای برگزاری جشنواره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فیروز عارفی، فرماندار شهرستان سروآباد، با تأکید بر اهمیت پاسداشت میراث فرهنگی و هویت بومی اظهار کرد: جشنواره «سیاو چمانه» فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری شهرستان سروآباد در سطح ملی و بینالمللی است.
وی همچنین بر ضرورت تعامل، همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی و مجموعههای فرهنگی تأکید کرد و خواستار برنامهریزی منسجم برای برگزاری هرچه باشکوهتر دومین دوره این جشنواره شد.
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