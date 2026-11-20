گروه استان‌ها ـ نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، اخلاق‌مداری، اخلاص، تواضع و رفتار شایسته را از مهم‌ترین عوامل جذابیت مکتب بسیج دانست و بر ضرورت معرفی فرهنگ بسیجی در عمل و رفتار تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، همزمان با هفته بسیج، سردار رضایی، فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، به همراه جمعی از فرماندهان و بسیجیان با حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، دیدار کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی» نماینده ولی فقیه در استان کردستان در این دیدار ضمن تبریک هفته بسیج و قدردانی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های مجموعه سپاه و بسیج، اظهار کرد: اخلاص، تواضع، ادب، حسن رفتار، معنویت و برخورداری از دانش و تخصص، از ویژگی‌های مهمی است که می‌تواند مکتب بسیج را برای جامعه جذاب کند.

وی با اشاره به خاطرات دوران دفاع مقدس و منش شهید دستواره، قانون‌مداری، رعایت ضوابط و فروتنی فرماندهان آن دوران را از جلوه‌های ارزشمند فرهنگ بسیجی دانست و بر ضرورت تقویت این ویژگی‌ها تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به ضرورت تبیین مسائل روز جامعه افزود: بسیجیان باید با ارتقای دانش و آگاهی خود، بتوانند با منطق، استدلال و بیان مناسب به پرسش‌ها و ابهامات مردم پاسخ دهند.

وی مردمی بودن را از مهم‌ترین سرمایه‌های بسیج برشمرد و تصریح کرد: جایگاه اجتماعی بسیج باید با حفظ ارتباط صمیمانه با مردم و خدمت صادقانه تقویت شود.

پورذهبی همچنین تأکید کرد: معرفی مکتب بسیج نباید تنها به گفتار محدود شود، بلکه باید این فرهنگ ارزشمند را با رفتار و منش خود در خانواده، محیط کار و جامعه به دیگران معرفی کنیم.

وی در پایان با اشاره به شهید چمران به‌عنوان الگوی یک بسیجی واقعی، بر ضرورت شناخت و تبیین شاخصه‌های بسیجی تراز انقلاب اسلامی تأکید کرد.