گروه استان‌ها - دومین روز اجراهای بخش خیابانی سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان کردستان به میزبانی شهرستان قروه برگزار شد؛ رویدادی که با اجرای گروه‌های نمایشی، استقبال شهروندان و تأکید داور جشنواره بر تداوم این برنامه فرهنگی در قروه همراه بود.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، دومین روز از اجراهای بخش خیابانی سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان کردستان به میزبانی شهرستان قروه برگزار شد و هنرمندان گروه‌های مختلف نمایشی با اجرای آثار خود در نقاط پیش‌بینی‌شده شهر، میزبان شهروندان و علاقه‌مندان به هنر تئاتر شدند.





«پیمان دانشمند»، داور بخش خیابانی جشنواره تئاتر استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نمایش خیابانی این است که هنر و فرهنگ نمایش را به میان مردم می‌برد و برخلاف تئاتر صحنه‌ای که مخاطبان در مکان مشخصی برای تماشای اثر حضور پیدا می‌کنند، در تئاتر خیابانی این هنر به فضای عمومی و بطن جامعه می‌آید.

وی افزود: در نمایش خیابانی، مفاهیم و موضوعات فرهنگی به شکل زنده و پویا با مردم به اشتراک گذاشته می‌شود و حتی مخاطبان می‌توانند به‌صورت مستقیم در روند اجرای نمایشی که برای نخستین‌بار با آن مواجه می‌شوند، مشارکت داشته باشند.

داور بخش خیابانی جشنواره با تأکید بر ضرورت تداوم این رویداد در قروه خاطرنشان کرد: درخواست من از مسئولان این است که بخش خیابانی جشنواره در شهرستان قروه احیا و زمینه برگزاری آن در سال‌های آینده نیز فراهم شود تا شاهد تداوم این اتفاق فرهنگی و هنری در شهرستان باشیم.

استقبال مخاطبان از کیفیت اجراها

در حاشیه اجراهای روز دوم، یکی از تماشاگران با اشاره به اجرای نمایش «ضیافت متفکران» گفت: این اثر حاصل همکاری هنرمندان سنندج و سقز بود که به‌صورت مشترک روی صحنه رفت و اجرای بسیار خوبی داشت.

یکی دیگر از شهروندان حاضر در جشنواره نیز با ابراز رضایت از کیفیت آثار نمایشی اظهار کرد: فضای جشنواره بسیار پرشور و گرم بود و از عوامل اجرایی این رویداد بابت زحماتشان تشکر می‌کنم.

وی افزود: کیفیت بازی‌ها و سناریوهای اجراشده فراتر از انتظارم بود و امیدوارم داوران و مسئولان از هنرمندان حمایت کنند تا شاهد برگزاری دوباره چنین رویدادهای فرهنگی و هنری در شهرستان باشیم.

برگزاری دو روزه بخش خیابانی سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان کردستان در قروه، علاوه بر فراهم کردن فرصتی برای معرفی توانمندی هنرمندان استان، بار دیگر اهمیت اجرای برنامه‌های فرهنگی در فضاهای عمومی و ارتباط مستقیم هنر با مردم را برجسته کرد.