گروه استان‌ها - دبیر اجرایی بخش خیابانی سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان کردستان از اجرای هشت نمایش خیابانی با حضور گروه‌هایی از شهرهای مختلف استان در روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه به میزبانی شهرستان قروه خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان کردستان در حالی در حال برگزاری است که بخش خیابانی این رویداد هنری به میزبانی شهرستان قروه برگزار می‌شود و امروز نخستین روز اجرای نمایش‌ها در نقاط مختلف شهر بود.





«یونس صحرا»، دبیر اجرایی بخش خیابانی جشنواره، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان اظهار کرد: برای بخش خیابانی جشنواره، ۱۵ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از بازبینی، هشت گروه نمایشی برای حضور در مرحله اجرا انتخاب شدند.

وی افزود: این هشت گروه شامل دو گروه از سنندج، دو گروه از قروه، یک گروه از مریوان و یک گروه مشترک از سقز و سنندج هستند که در مجموع در نقاط مختلف شهر قروه به اجرای آثار خود می‌پردازند.

دبیر اجرایی بخش خیابانی جشنواره با اشاره به محل‌های اجرای نمایش‌ها گفت: پارک شهر، مقابل مجتمع پردیس، کوچه سرچشمه و خیابان سیدجمال از جمله مکان‌هایی هستند که برای اجرای نمایش‌های خیابانی در نظر گرفته شده‌اند.

صحرا با دعوت از مردم برای تماشای این آثار هنری خاطرنشان کرد: اجراها در روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه، در دو نوبت صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۰ برگزار می‌شود و امیدواریم شهروندان با حضور و استقبال خود، از گروه‌های نمایشی حمایت کنند.

این جشنواره فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های هنرهای نمایشی استان و فراهم کردن زمینه ارتباط مستقیم هنرمندان با مردم در فضای عمومی شهر قروه است.