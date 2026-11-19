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تابناک گزارش میدهد؛
قروه میزبان بخش خیابانی سیوهفتمین جشنواره تئاتر کردستان + فیلم و تصاویر
گروه استانها - دبیر اجرایی بخش خیابانی سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان کردستان از اجرای هشت نمایش خیابانی با حضور گروههایی از شهرهای مختلف استان در روزهای ۲۸ و ۲۹ آبانماه به میزبانی شهرستان قروه خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان کردستان در حالی در حال برگزاری است که بخش خیابانی این رویداد هنری به میزبانی شهرستان قروه برگزار میشود و امروز نخستین روز اجرای نمایشها در نقاط مختلف شهر بود.
«یونس صحرا»، دبیر اجرایی بخش خیابانی جشنواره، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان اظهار کرد: برای بخش خیابانی جشنواره، ۱۵ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از بازبینی، هشت گروه نمایشی برای حضور در مرحله اجرا انتخاب شدند.
وی افزود: این هشت گروه شامل دو گروه از سنندج، دو گروه از قروه، یک گروه از مریوان و یک گروه مشترک از سقز و سنندج هستند که در مجموع در نقاط مختلف شهر قروه به اجرای آثار خود میپردازند.
دبیر اجرایی بخش خیابانی جشنواره با اشاره به محلهای اجرای نمایشها گفت: پارک شهر، مقابل مجتمع پردیس، کوچه سرچشمه و خیابان سیدجمال از جمله مکانهایی هستند که برای اجرای نمایشهای خیابانی در نظر گرفته شدهاند.
صحرا با دعوت از مردم برای تماشای این آثار هنری خاطرنشان کرد: اجراها در روزهای ۲۸ و ۲۹ آبانماه، در دو نوبت صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و عصر از ساعت ۱۶ تا ۲۰ برگزار میشود و امیدواریم شهروندان با حضور و استقبال خود، از گروههای نمایشی حمایت کنند.
این جشنواره فرصتی برای معرفی ظرفیتهای هنرهای نمایشی استان و فراهم کردن زمینه ارتباط مستقیم هنرمندان با مردم در فضای عمومی شهر قروه است.
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