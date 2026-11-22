گروه استان‌ها - جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر اینکه بسیج یک تفکر مردمی، رهایی‌بخش و بن‌بست‌شکن است، گفت: هر فردی که با اخلاص، مسئولیت‌پذیری و تعهد در مسیر دفاع از کشور و خدمت به مردم گام بردارد، فارغ از عضویت سازمانی، جلوه‌ای از تفکر بسیجی را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، سردار «حسن عسکری» ، جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، در مراسم گرامیداشت هفته بسیج و تجلیل از بسیجیان نمونه شهرداری سنندج، با تبریک این هفته اظهار کرد: بسیج یادآور مجاهدت مردان و زنانی است که در تمام دوران زندگی خود را وقف خدمت به مردم و صاحبان اصلی انقلاب اسلامی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه بسیج صرفاً یک تشکیلات سازمانی نیست، افزود: بسیج یک تفکر رهایی‌بخش و بن‌بست‌شکن است که هر جا مشکلات افزایش می‌یابد و گرهی در مسیر پیشرفت و خدمت‌رسانی ایجاد می‌شود، با روحیه مسئولیت‌پذیری و مجاهدت وارد میدان می‌شود.

بسیج محدود به عضویت سازمانی نیست

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به جایگاه بسیج در اندیشه امام شهید تصریح کرد: بسیج یک مزرعه بدون حصار است و هر فردی که دل در گرو انقلاب اسلامی، ملت ایران و دفاع از آب و خاک کشور دارد، بسیجی محسوب می‌شود؛ چه عضویت رسمی در بسیج داشته باشد و چه نداشته باشد.

عسکری با یادآوری تعابیر امام خمینی(ره) درباره بسیج، این نهاد را لشکر مخلص خدا، مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنام توصیف کرد و گفت: بسیج یک ضرورت بزرگ و مصلحت اساسی برای جامعه است.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی مردم در دفاع مقدس هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: در این مقاطع، جلوه‌های مختلف تفکر بسیجی و حضور مردم در دفاع از کشور به‌روشنی نمایان شد.

اخلاص، مردمی بودن و امید؛ شاخصه‌های تفکر بسیجی

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان سه ویژگی اخلاص، مردمی بودن و ناامید نشدن را از شاخصه‌های اصلی تفکر بسیجی برشمرد و افزود: اخلاص به معنای انجام کار برای رضای خداوند است و ایمان به قدرت الهی، انسان را در برابر دشواری‌ها و قدرت‌های بزرگ استوار نگه می‌دارد.

عسکری با تأکید بر اینکه بسیج بدون مردم معنا ندارد، خاطرنشان کرد: بسیجی واقعی همواره در کنار مردم و در خدمت آنان است و با ایمان به وعده‌های الهی، هیچ‌گاه ناامید نمی‌شود.

شهرداری سنندج؛ سنگر خدمت در روزهای جنگ

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از سیدانور رشیدی، شهردار سنندج، اعضای شورای اسلامی شهر، شهرداران مناطق و کارکنان مجموعه مدیریت شهری گفت: از تلاش‌های حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنان شهرداری سنندج که برای خدمت به مردم زحمت می‌کشند، به‌ویژه خدمات ارزشمند آنان در دوران دفاع مقدس سوم، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به تداوم فعالیت شهرداری در شرایط جنگی تصریح کرد: مجموعه شهرداری سنندج حتی یک ساعت خدمات‌رسانی به مردم را متوقف نکرد و کارکنان این مجموعه با وجود شرایط دشوار و تهدیدات موجود، همچنان در میدان خدمت حضور داشتند.

عسکری این عملکرد را جلوه‌ای از فرهنگ بسیجی دانست و تأکید کرد: تفکر بسیجی تنها در سنگرهای نظامی معنا پیدا نمی‌کند، بلکه هر فردی که با اخلاص، تعهد و مسئولیت‌پذیری برای آرامش و رفاه مردم تلاش می‌کند، در سنگر بسیج و خدمت قرار دارد.