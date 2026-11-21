گروه استان‌ها - شهرداری سنندج با اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، فرآیند صدور شناسه یکتای املاک و واحدهای ساختمانی را آغاز کرد؛ طرحی که با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات ملکی، افزایش امنیت معاملات، کاهش مغایرت‌های ثبتی و توسعه خدمات هوشمند شهری اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، شهرداری سنندج در راستای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گام تازه‌ای برای ساماندهی اطلاعات املاک و هوشمندسازی خدمات شهری برداشته و فرآیند صدور شناسه یکتای املاک و واحدهای ساختمانی را آغاز کرده است.

«آرش عنبری» ، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سنندج، با اعلام این خبر اظهار کرد: در همین راستا، سرویس‌های تبادل اطلاعات راه‌اندازی و پیاده‌سازی شده و فرآیند صدور شناسه یکتای املاک و واحدهای ساختمانی وارد مرحله اجرا شده است.

وی افزود: شناسه یکتای ملک، هویتی مشخص و دیجیتال برای شناسایی دقیق و یکپارچه املاک و واحدهای ساختمانی در سامانه‌های مرتبط است که می‌تواند نقش مهمی در انسجام اطلاعاتی، تسهیل استعلام‌ها و شفاف‌سازی فرآیندهای معاملات و خدمات ملکی ایفا کند.

عنبری با تأکید بر اهمیت یکپارچگی اطلاعات در مدیریت شهری نوین تصریح کرد: اجرای این طرح ضمن کاهش مغایرت‌ها و ابهامات اطلاعاتی، دسترسی به اطلاعات دقیق ملکی را تسهیل کرده و زمینه ارائه خدمات الکترونیکی کارآمدتر به شهروندان را فراهم می‌کند.

امنیت بیشتر معاملات با شناسه یکتای ملک

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سنندج، افزایش امنیت معاملات اموال غیرمنقول، تسریع فرآیندهای ثبتی، ارتقای یکپارچگی اطلاعات ملکی در سطح ملی، توسعه خدمات الکترونیکی و دسترسی آسان‌تر به اطلاعات دقیق املاک را از مهم‌ترین مزایای اجرای این طرح عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: برخورداری از اطلاعات دقیق، منسجم و قابل استعلام می‌تواند از بروز برخی ابهامات و اختلافات ناشی از ناهماهنگی اطلاعات جلوگیری کرده و روند ارائه خدمات مرتبط با املاک را بهبود ببخشد.

ضرورت اطلاع‌رسانی به مالکان و شهروندان

عنبری با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی عمومی درباره شناسه یکتای ملک گفت: با توجه به الزامات قانونی و اهمیت دریافت این شناسه، اطلاع‌رسانی گسترده و فرهنگ‌سازی در میان شهروندان ضروری است و مالکان و ذی‌نفعان باید با اهمیت این شناسه و فرآیندهای مرتبط با آن آشنا شوند.

وی در پایان، ساماندهی و یکپارچه‌سازی اطلاعات املاک را از الزامات توسعه زیرساخت‌های هوشمند شهری دانست و تأکید کرد: آگاهی شهروندان از مزایای شناسه یکتا می‌تواند به تحقق اهداف این طرح، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت خدمات شهری کمک کند.

نکته قابل توجه: با آغاز این طرح، اطلاع‌رسانی دقیق درباره نحوه دریافت شناسه یکتا و مراحل اجرایی آن برای مالکان سنندجی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ موضوعی که می‌تواند میزان مشارکت شهروندان و اثربخشی این طرح را افزایش دهد.