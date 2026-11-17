گروه استان‌ها - معاون خدمات شهری شهرداری سنندج از آغاز اجرای طرح ساماندهی وانت‌های میوه‌فروش در سطح شهر خبر داد و گفت: ۲۸ نقطه در مناطق چهارگانه سنندج برای استقرار این وانت‌بارها پیش‌بینی شده و زیرساخت‌های لازم برای فعالیت آن‌ها فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «علی اصغری» ، معاون خدمات شهری شهرداری سنندج، از آغاز اجرای طرح ساماندهی وانت‌های میوه‌فروش در سطح شهر خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف کاهش گره‌های ترافیکی، ساماندهی مشاغل سیار، نظم‌بخشی به معابر شهری و پاسخگویی به مطالبات شهروندان در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح، در هر یک از مناطق چهارگانه شهر سنندج هفت نقطه و در مجموع ۲۸ نقطه برای استقرار وانت‌های میوه‌فروش تعیین شده است تا فعالیت این صنف در مکان‌های مشخص و از پیش تعیین‌شده انجام شود.

آماده‌سازی زیرساخت‌ها در ۲۸ نقطه شهری

معاون خدمات شهری شهرداری سنندج با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی محل‌های استقرار وانت‌بارها تصریح کرد: خط‌کشی، آسفالت، نورپردازی و فراهم‌سازی سرویس‌های بهداشتی از جمله اقداماتی است که برای ایجاد شرایط مناسب فعالیت این صنف در نقاط تعیین‌شده انجام شده است.

اصغری با تأکید بر اینکه هدف شهرداری قطع نان فعالان این صنف نیست، گفت: استقرار وانت‌های میوه‌فروش در نقاط مشخص، علاوه بر ایجاد نظم در فعالیت این صنف، از توقف‌های پراکنده و ایجاد مزاحمت در معابر جلوگیری کرده و به روان‌سازی ترافیک و افزایش رضایتمندی شهروندان کمک می‌کند.

هشدار شهرداری درباره عدم رعایت ضوابط طرح

وی از رانندگان وانت‌بارهای میوه‌فروش خواست برای اجرای موفق این طرح با نیروهای شهرداری همکاری کنند و ضوابط تعیین‌شده را رعایت کنند.

معاون خدمات شهری شهرداری سنندج هشدار داد: در صورت عدم همکاری و رعایت نکردن مقررات، اقدامات قانونی از جمله قطع سهمیه سوخت، قطع بیمه و انتقال خودرو به پارکینگ در دستور کار قرار خواهد گرفت.

درخواست شهرداری از شهروندان برای حمایت از میوه‌فروشان

اصغری همچنین از شهروندان خواست برای خرید محصولات مورد نیاز خود به محل‌های تعیین‌شده مراجعه کنند و با خرید از وانت‌بارهای مستقر در این نقاط، ضمن کمک به نظم شهری، از ادامه فعالیت و تأمین معیشت شاغلان این صنف حمایت کنند.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح با هدف ایجاد تعادل میان حقوق شهروندان، ضرورت روان‌سازی ترافیک و حمایت از فعالان صنف میوه‌فروشی دنبال می‌شود و تحقق اهداف آن به همکاری متقابل رانندگان وانت‌بارها و شهروندان نیاز دارد.