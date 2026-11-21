گروه استان‌ها - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا در استان گفت: در صورت افزایش قابل توجه بار بیماری، امکان تعطیلی نقطه‌ای مدارس با هماهنگی آموزش و پرورش وجود دارد.

«خالد رحمانی»، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان اظهار کرد: اگرچه طی یکی دو هفته اخیر موارد ابتلا به آنفلوانزا در استان افزایش یافته، اما شرایط بیماری قابل مدیریت است و بخش زیادی از مبتلایان نیازی به بستری در بیمارستان ندارند.





وی افزود: حتی در میان افرادی که به بیمارستان مراجعه می‌کنند، بسیاری به‌صورت سرپایی درمان می‌شوند و تنها تعداد محدودی نیازمند بستری در اورژانس یا بخش مراقبت‌های ویژه هستند.

رحمانی با اشاره به وضعیت فوتی‌های ناشی از آنفلوانزا تصریح کرد: خوشبختانه طی یک ماه گذشته و هم‌زمان با افزایش شیوع بیماری در استان، هیچ مورد فوتی ناشی از آنفلوانزا ثبت نشده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان درباره وضعیت دارو و واکسن آنفلوانزا نیز گفت: داروهای مورد نیاز درمان آنفلوانزا به میزان کافی در بیمارستان‌های استان موجود است و کمبود خاصی در این زمینه احساس نمی‌شود. همچنین واکسن آنفلوانزا متناسب با سهمیه کشوری برای گروه‌های پرخطر توزیع شده و در داروخانه‌ها نیز به‌صورت آزاد در دسترس مردم قرار دارد.

وی ادامه داد: در بخش دولتی، اولویت واکسیناسیون با کارکنان بیمارستانی که ارتباط مستقیم با بیماران دارند، مادران باردار، سالمندان و افراد دارای نقص سیستم ایمنی است.

رحمانی با تأکید بر اینکه واکسن آنفلوانزا مانع قطعی ابتلا به بیماری نمی‌شود، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین تأثیر واکسیناسیون، کاهش شدت بیماری و پیشگیری از عوارض جدی مانند بستری در بیمارستان و بخش مراقبت‌های ویژه است.

وی در ادامه با اشاره به راهکارهای پیشگیری از گسترش بیماری گفت: استفاده از ماسک در مکان‌های پرتجمع، تهویه مناسب فضاهای بسته و باز گذاشتن پنجره‌ها در فواصل زمانی مشخص از جمله توصیه‌های مهم بهداشتی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان خطاب به خانواده‌ها تأکید کرد: والدین از فرستادن دانش‌آموزان بیمار به مدرسه تا زمان بهبودی خودداری کنند تا از انتقال بیماری به سایر دانش‌آموزان جلوگیری شود.

وی درباره احتمال تعطیلی مدارس به دلیل افزایش موارد ابتلا نیز گفت: تعطیلی مدارس تابع شرایط و ضوابط مشخصی است و در صورت افزایش قابل توجه بار بیماری، هماهنگی‌های لازم با اداره کل آموزش و پرورش استان انجام خواهد شد. در شرایط خاص، امکان تعطیلی نقطه‌ای برخی مدارس یا در صورت ضرورت تعطیلی کوتاه‌مدت نیز وجود دارد.

رحمانی با بیان اینکه در شرایط فعلی نگرانی جدی از بابت موج شدید بیماری وجود ندارد، افزود: با توجه به فصل سرما، افزایش موارد ابتلا به بیماری‌های تنفسی قابل انتظار است، اما رعایت توصیه‌های بهداشتی می‌تواند از افزایش مراجعات درمانی و فشار بر بیمارستان‌ها جلوگیری کند.

وی همچنین نسبت به مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک هشدار داد و گفت: آنفلوانزا، کرونا و سرماخوردگی بیماری‌های ویروسی هستند و آنتی‌بیوتیک در درمان اولیه آن‌ها جایگاهی ندارد؛ مگر اینکه پزشک تشخیص دهد عفونت باکتریایی ثانویه ایجاد شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در پایان با توصیه به استراحت کافی و مصرف مایعات در دوران بیماری خاطرنشان کرد: در صورت بروز علائمی مانند تنگی نفس، احساس فشار در قفسه سینه، بازگشت تب پس از چند روز، بدحالی شدید یا ضعف و بی‌حالی قابل توجه در کودکان، افراد باید برای دریافت خدمات درمانی به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.



