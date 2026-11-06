گروه استان‌ها - مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از تعطیلی تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان در روز شنبه ۱۶ آبان خبر داد و گفت: با توجه به تشدید بارندگی‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب، این تصمیم با هدف پیشگیری از حوادث و حفظ سلامت دانش‌آموزان اتخاذ شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «مهدی فتاحیان» مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی در استان تشدید می‌شود و احتمال آبگرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب در برخی مناطق وجود دارد.

وی با اشاره به آماده‌باش کامل دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان استان تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران در آماده‌باش قرار دارند و مرخصی مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز لغو شده است تا در صورت بروز هرگونه حادثه، نیروهای عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و مسیرهای مستعد آبگرفتگی، پرهیز کنند و به حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و آبراهه‌ها نزدیک نشوند.

وی همچنین تأکید کرد: شهروندان هنگام بارندگی شدید از ورود به معابر آب‌گرفته و عبور از جریان آب خودداری کرده و اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به شرایط جوی و تصمیمات مدیریت بحران را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند.

فتاحیان در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و هوشیاری عمومی، همکاری مردم با نیروهای امدادی، انتظامی و راهداری را برای عبور ایمن از شرایط جوی پیش‌رو ضروری دانست.