گروه استان‌‎ها - در حالی که ده‌پهن در محدوده حوزه شهری کرمانشاه قرار دارد، اهالی این روستا همچنان با کمبود امکانات و زیرساخت‌های ضروری زندگی می‌کنند؛ وضعیتی که پرسش‌هایی جدی درباره سهم این منطقه از خدمات شهری و میزان توجه مسئولان به مطالبات ساکنان آن مطرح کرده است.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، ده‌پهن، روستایی در قلب کرمانشاه و در محدوده حوزه شهری این کلان‌شهر است؛ منطقه‌ای که با وجود نزدیکی به بافت شهری، همچنان با مشکلات زیرساختی و کمبود امکانات اولیه روبه‌روست.



گزارش میدانی تابناک کرمانشاه از این روستا، روایتگر شرایطی است که در آن اهالی برای برخورداری از امکانات و خدمات مورد نیاز زندگی روزمره با چالش‌های متعددی مواجه‌اند؛ مشکلاتی که سال‌هاست ضرورت رسیدگی جدی‌تر دستگاه‌های مسئول را یادآوری می‌کند.





قرار گرفتن ده‌پهن در محدوده شهری کرمانشاه، انتظار ساکنان برای بهره‌مندی از خدمات متناسب با این موقعیت را افزایش داده است؛ با این حال، آنچه در این گزارش به تصویر کشیده شده، فاصله میان این انتظار و وضعیت موجود زیرساخت‌ها و امکانات روستاست.

اکنون مطالبه اصلی اهالی ده‌پهن، توجه عملی مسئولان و تعیین تکلیف مشکلات این منطقه است؛ مطالباتی که انتظار می‌رود با حضور میدانی مدیران و ارائه برنامه‌ای روشن برای رفع محرومیت‌ها پاسخ داده شود.

گزارش تصویری و میدانی تابناک کرمانشاه از وضعیت روستای ده‌پهن را در فیلم زیر ببینید.

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