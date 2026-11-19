فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه خبر داد:
کشف بیش از ۲ تن روغن خوراکی فاقد مجوز در کرمانشاه
گروه استانها -فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۲ هزار و ۱۴۸ کیلوگرم روغن خوراکی و ۶۵۰ کیلوگرم آرد نخود فاقد مجوز به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، «حیدر حق جویان» فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: ماموران پلیس کرمانشاه پس از اطلاع از نگهداری و دپوی روغن خوراکی فاقد مجوز و آرد نخود در یکی از انبارهای شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی انبار مورد نظر شده و پس از هماهنگیهای قضائی بازرسیهای لازم را به عمل آوردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به اشاره به کشف ۲ هزار و ۱۴۸ کیلوگرم روغن خوراکی و ۶۵۰ کیلوگم آرد نخود، ارزش آنها را برابر نظر کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد.
وی در پایان از دستگیری یک نفر در این خصوص و معرفی به دستگاه قضائی جهت صدور حکم لازم خبر داد.
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