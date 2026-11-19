گروه استان‌‎ها - جشنواره ملی عکاسی «کرمانشاه، پاییز هزاررنگ» از ۹ تا ۱۲ آذرماه ۱۴۰۵ با حضور عکاسان منتخب از سراسر کشور برگزار می‌شود؛ رویدادی که قرار است جاذبه‌های گردشگری، میراث تاریخی، فرهنگ بومی و جلوه‌های اجتماعی کرمانشاه را به تصویر بکشد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، استان در آذرماه میزبان رویدادی ملی در عرصه هنر عکاسی خواهد بود؛ جشنواره‌ای که با عنوان «پاییز هزاررنگ» تلاش دارد ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده این شهر را در معرض نگاه هنرمندان عکاس قرار دهد و تصویری متفاوت از زیبایی‌ها و داشته‌های فرهنگی و تاریخی این دیار ارائه کند.

این جشنواره به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه برگزار می‌شود و محورهای آن شامل جاذبه‌های گردشگری، اماکن تاریخی، مردم‌شناسی، جلوه‌های فرهنگی، بافت شهری، سوغات و زیبایی‌های فصل پاییز است.

در کنار بخش اصلی، موضوع «مقاومت» نیز به‌عنوان بخش ویژه جشنواره پیش‌بینی شده است. در این بخش، ثبت جلوه‌هایی از حضور مردم کرمانشاه در اجتماعات شبانه محور فعالیت عکاسان خواهد بود.

رقابت عکاسان برای حضور در جشنواره ملی کرمانشاه

بر اساس اعلام دبیرخانه، سیف‌الله صمدیان، مجتبی آقایی و کامران شریفی داوری آثار این رویداد را بر عهده دارند.

عکاسان سراسر کشور تا سوم آذرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند برای شرکت در جشنواره، رزومه‌ای حداکثر یک‌صفحه‌ای و حداکثر پنج نمونه اثر خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

پس از ارزیابی سوابق و آثار متقاضیان توسط هیأت انتخاب، حداکثر ۳۰ عکاس غیربومی برای حضور در این رویداد انتخاب خواهند شد. هنرمندان منتخب به مدت چهار روز مهمان شهر و شهرداری کرمانشاه خواهند بود و در کنار عکاسان بومی، سوژه‌های مختلف شهری، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کرمانشاه را ثبت می‌کنند.

ثبت‌نام اولیه اینترنتی برای تمام عکاسان بومی و غیربومی الزامی است و متقاضیان باید مدارک و نمونه آثار خود را از طریق شماره ۰۹۰۳۹۳۴۹۶۶۹ در پیام‌رسان‌های تلگرام و ایتا به دبیرخانه ارسال کنند.

در بخش اصلی جشنواره، برای نفر اول ۵۰۰ میلیون ریال، نفر دوم ۴۰۰ میلیون ریال و نفر سوم ۳۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به همراه تندیس و لوح افتخار در نظر گرفته شده است. همچنین حداکثر دو نفر نیز با دریافت جایزه ۱۰۰ میلیون ریالی و لوح تقدیر مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

در بخش ویژه مقاومت نیز نفرات اول و دوم به ترتیب ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به همراه تندیس و لوح افتخار دریافت می‌کنند و حداکثر دو نفر دیگر نیز با جایزه ۱۰۰ میلیون ریالی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

طبق مقررات جشنواره، استفاده از دوربین دیجیتال الزامی است و شرکت‌کنندگان باید آثار خود را در دو فرمت JPEG و RAW تحویل دهند. عکس‌های ترکیبی و دستکاری‌شده از داوری حذف خواهند شد و تنها اصلاحات مربوط به رنگ، نور و برش تصویر مجاز است.

جشنواره ملی عکاسی «کرمانشاه، پاییز هزاررنگ» از ۹ تا ۱۲ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و می‌تواند فرصتی برای معرفی توانمندی‌های گردشگری و فرهنگی کرمانشاه در سطح ملی و ثبت روایت‌های تصویری تازه از این شهر تاریخی باشد.

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