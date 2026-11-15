گروه استان‌‎ها - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، با طرح ظرفیت کرمانشاه برای تبدیل‌شدن به پایتخت هنرهای تجسمی و مفهومی ایران، تأکید کرد: استانی که از طاق‌بستان و بیستون تا میراث ماندگار بزرگان هنر و موسیقی را در کارنامه تمدنی خود دارد، شایسته جایگاهی فراتر از میزبانی رویدادهای فرهنگی است.

به گزارش خبر نگار تابناک در استان کرمانشاه، طاق‌بستان این بار نه فقط به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین یادگارهای تاریخ ایران، بلکه به‌عنوان نقطه آغاز یک رویداد بزرگ هنری میزبان جوانانی شد که قرار است روایت تازه‌ای از هنر ایران ارائه کنند؛ سی‌وسومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ایران در حالی در کرمانشاه افتتاح شد که مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، از ضرورت دیده‌شدن ظرفیت‌های هنری این دیار و شایستگی آن برای دستیابی به جایگاه پایتخت هنرهای تجسمی و مفهومی ایران سخن گفت.

«مظفر تیموری» مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در آیین افتتاحیه این جشنواره که با حضور هنرمندان و نمایندگان ۲۸ استان کشور و مهمانانی از کشورهای عراق و عمان در مجموعه تاریخی طاق‌بستان برگزار شد، اظهار کرد: کرمانشاه امروز میزبان رویدادی است که در آن جوانی، اندیشه، خلاقیت و هنر در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و این حضور گسترده، فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های فرهنگی و هنری استان به شمار می‌رود.

وی انتخاب طاق‌بستان برای افتتاح این جشنواره را دارای پیامی عمیق دانست و افزود: این مکان تاریخی روایتگر شکوه تمدن و هنر گذشتگان ماست و حضور نسل امروز هنر در کنار چنین میراثی نشان می‌دهد که جوانان ضمن حرکت در مسیر نوآوری و خلاقیت، برای دستاوردهای هنری پیشینیان خود ارزش قائل هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به استقبال هنرمندان کشور از این رویداد ملی تصریح کرد: پس از انتشار فراخوان جشنواره در شهریورماه، ۶ هزار و ۴۲۶ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی و ارزیابی هیئت داوران، حدود ۱۷۳ هنرمند برای حضور در جشنواره انتخاب شدند.

تیموری ادامه داد: از میان هنرمندان منتخب، ۹۷ نفر بانوان و ۷۶ نفر آقایان هستند و حضور این استعدادهای جوان در کنار استادان و چهره‌های برجسته هنری، زمینه مناسبی برای تعامل، انتقال تجربه و ارتقای سطح هنرهای تجسمی کشور فراهم می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد هنرمندان کرمانشاهی در این جشنواره گفت: استان کرمانشاه با ارسال ۶۵ اثر، پس از تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس، در رتبه پنجم کشور از نظر تعداد آثار ارسالی قرار گرفت و از نظر تعداد هنرمندان راه‌یافته نیز جزو هشت استان برتر بود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه بیان کرد: این استان در عرصه‌های مختلف فرهنگی و هنری چهره‌های ماندگاری به ایران معرفی کرده است؛ میرزا رضای کلهر و حضرت آیت‌الله نجومی در عرصه خوشنویسی و استاد شهرام ناظری و استاد کیهان کلهر در عرصه موسیقی، تنها بخشی از سرمایه‌های فرهنگی این سرزمین هستند.

وی افزود: از سوی دیگر، اورامانات، بیستون، کنگاور و گنج‌دره هرسین، هر یک بخشی از تاریخ و تمدن ایران را در خود جای داده‌اند. چنین پیشینه‌ای در کنار استعداد جوانان و هنرمندان امروز، پشتوانه‌ای کم‌نظیر برای توسعه هنرهای تجسمی در کرمانشاه است.

تیموری با تأکید بر ضرورت توجه به این ظرفیت‌ها خاطرنشان کرد: کرمانشاه قابلیت و شایستگی تبدیل‌شدن به پایتخت هنرهای تجسمی و مفهومی ایران را دارد و امیدواریم با برنامه‌ریزی، حمایت و استمرار برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی، این جایگاه برای استان محقق شود.

وی در ادامه با قدردانی از حمایت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت هنری وزارتخانه، مجموعه دبیرخانه جشنواره، استاندار کرمانشاه، شهرداری و سایر دستگاه‌های همراه، بر نقش هم‌افزایی مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی در تحقق رویدادهای بزرگ هنری تأکید کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد :حضور هنرمندان و مهمانان داخلی و خارجی در کرمانشاه، افزون بر فراهم‌کردن زمینه تبادل تجربه‌های هنری، به معرفی بیشتر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری استان در سطح ملی و فراملی منجر شود.

وی گفت:برگزاری این جشنواره در کرمانشاه را می‌توان فرصتی برای طرح یک مطالبه مهم فرهنگی دانست؛ اینکه ظرفیت‌های هنری این استان، در کنار جاذبه‌های تاریخی و گردشگری آن، بیش از گذشته دیده شود و میزبانی رویدادهای ملی به برنامه‌ای مستمر برای ارتقای جایگاه فرهنگی کرمانشاه تبدیل شود.

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